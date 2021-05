„Těším se na novou sezonu. Snad to bude s diváky. Chci uspět jako každý hráč,“ hlásí bývalý útočník Zlína a Olomouce. Teď už je ale součástí prvoligového kádru Zubrů.

„Jsem tady doma, mám tady spoustu kamarádů a přišla dobrá nabídka. Neváhal jsem,“ dodal 29letý odchovanec přerovského hokeje.

Herman dle očekávání řešil také extraligové nabídky. Po zvláštní sezoně ve Zlíně ale přišlo v půlce ledna zranění, které bývalého reprezentanta už do hry nepustilo.

„Zažíval jsem to poprvé. Teď už je ale vše v pořádku, nějakou dobu už mám letní přípravu,“ ubezpečil forvard.

Berani mají za sebou každopádně sezonu, na kterou by nejraději zapomněli.

„Sezona byla, jaká byla. Přerušil ji covid, nebyli fanoušci, což je ve Zlíně šestý hráč. Po tom, co se sezona opět rozjela, jsme nehráli komplet. Pořád byl někdo zraněný a já jsem to pak také odnesl,“ ohlédl se Herman.

Odnesl to také v tom smyslu, že hledání angažmá v nejvyšší soutěži bylo o to náročnější. Přesto může být smlouva v první lize pro mnohé Hermanovy fanoušky jakýmsi krokem zpátky. Ještě v sezoně 2017/2018 si dokonce přerovský rodák zahrál za národní tým.

„Je dobře, že se Přerováci vracejí, ale u Hermoše se trošku divím, že ještě nenaskočí do extraligy. Ještě nemá třicet, myslím, že na nejvyšší soutěž ještě má. Vrátit se mohl vždy. Ale pro Přerov super hráč,“ řekla Deníku legenda MEO Radomír Pala.

JE NA CO NAVAZOVAT

S bývalým vynikajícím obráncem si Jakub Herman zahrál i během svých jediných dvou utkání v dresu přerovského A-týmu. Při premiéře 26. ledna 2011 zaznamenal asistenci během prohry 2:3 po samostatných nájezdech s Havířovem.

Památné je ale pro Jakuba Hermana druhé a zatím poslední vystoupení v barvách MEO. Juniorský reprezentant tehdy už sázel góly v prvoligové Olomouci.

A den po svých dvacátých narozeninách, 22. února 2012, přišla možnost naskočit do třetího duelu druholigového play-off mezi Přerovem a Opavou. Zubři rozstříleli Slezan 6:1, Herman vstřelil dva góly a na jeden přihrál.

„To už je velká historie. Ale bylo by pěkné na to navázat. Uvidíme, jak to bude. Samozřejmě, je to už zase o ligu výš,“ pousmála se čerstvá posila Přerova.

Na svou premiérovou trefu v přerovském A-týmu ale nezapomněl. Jak by také mohl. Šlo o jeden z nejkurióznějších gólů posledních let.

Opava hrála za stavu 3:1 bez brankáře. Po nahození od červené čáry se puk odrazil vysoko ke stropu stadionu. Hosté přestali hrát, jenže sudí nezapískal, kotouč se zpoza brány nějakým způsobem odrazil přímo k Hermanovi, který měl před sebou prázdnou klec. Tak tam puk prostě poslal.

„Pamatuji si, že to byl kuriózní gól. Nějak se to tam odrazilo od ochranné sítě. Ani jsem nevěděl, jestli to bude platit. Všichni jsme se na sebe dívali, samozřejmě se radovali. Ale nebyly kamery, záleželo, co viděl nebo neviděl rozhodčí,“ zalovil Jakub Herman v paměti.

Ani ne o půl minuty už ale dával na 5:1 nádherný gól. Ve skrumáži si našel odražený puk a krásně vymíchal opavského gólmana Šafránka.

„Jsou to samozřejmě krásné vzpomínky. Měl jsem tady rodinu, bylo mi dvacet let, vrátil jsem se na domácí hřiště, užíval jsem si to,“ usmívá se i dnes.

Sestřih utkání Přerov - Opava (22. února 2012). Hermanovy góly od času 11:40

Zdroj: Youtube

Kromě Radomíra Paly tehdy za Přerov nastupoval i současný sportovní manažer Pavel Hanák, budoucí spoluhráč ve Zlíně Jakub Ferenc a také aktuálně hlavní trenér Zubrů Vladimír Kočara.

„Bavili jsme se spíš o tom, jak jsem byl asi v páté třídě a on nás tady trénoval,“ zavzpomínal na kouče.

Bylo by krásné, kdyby podobné přestavení zopakoval ve čtvrtfinále o deset let později. Přerov tehdy přes Opavu prošel do semifinále, což se Zubrům od návratu do první ligy nedaří. A Jakub Herman to pochopitelně sleduje.

„Bydlím tady, s Kubou Ferencem jsme spolu jezdili do Zlína. Probírali jsme to, sledovali jsme, jak se klukům daří, jaké jsou tady změny,“ potvrdil mimo jiné vášnivý bubeník.

S kapelou Kameron však momentálně kvůli pandemii také neprožíval nejšťastnější období. Venku je alespoň videoklip a na cestě nové CD s názvem Křídla temna. Dočká se Jakub Herman i koncertů?

„Čeká se, co bude. Člověk neví, co bude zítra. Zkoušíme, hrajeme, můžeme se scházet, což je super. Teď doděláme CD a co bude potom, to se uvidí,“ uzavřel.