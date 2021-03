Ševci už za sebou mají první týmovou analýzu sezony, která pro ně skončila předposledním 13. místem po základní části. Následují individuální pohovory s hráči a možné rozebírání příčin neúspěchu. Jednou z nich bylo snížení platů hráčů. Berani přistoupili na krácení mezd už během první vlny krize. V říjnu pak hráči kývli na razantní snížení výplat o 40 procent. To vše bez odměn. Prvotním cílem přitom bylo ulehčit klubu v těžké covidové době.

„Je to určitě jeden z faktorů. Podepsali jsme to a určitě to pak hráči měli v hlavě. Řešilo se to pořád. Když se blížil nějaký mítink s vedením, tak se řešily peníze, což nikdy nedělá dobrotu. To nás taky postupně dohánělo,“ prozradil Jakub Ferenc.

Prázdné hlediště stadionu Luďka Čajky také dvakrát nepomáhalo.

„Na ledě jde slyšet úplně všechno, nikdo vás nepodpoří, musíte se podporovat sami. Mě to mrzelo, určitě se hraje líp před čtyřmi, pěti tisíci fanoušky, než když tam sedí patnáct novinářů a statistiků,“ popsal dvoumetrový bek.

PRO DOBROTU NA MARODKU

Možná vůbec nejzásadnějším problémem však pro Zlín byl tréninkový výpadek. Covid v říjnu na měsíc soutěž úplně přerušil, což výrazně zamíchalo kartami. A ševci si i díky vlastní poctivosti vytáhli černého Petra.

„Tréninkovou přestávku jsme striktně dodržovali. Pak se dozvíte, že týmy trénovaly za zavřenými dveřmi. Jiné dojížděly do zahraničí, Sparta trénovala na otevřeném kluzišti,“ připomněl Ferenc.

Právě proti Spartě po restartu extraligy odehráli Berani svůj jediný zápas v kompletní sestavě. Pak už se zlínské plány začaly bortit. Na vině byla i častá zranění.

„Potom nás to začalo postupně dohánět. Hrálo se deset, dvanáct zápasů do měsíce, třikrát do týdne. Nemohli jsme trénovat tak, jak jsme zvyklí z předešlých sezon. Spíš se udržovaly a sbíraly síly na další zápasy,“ popsal 31letý zadák.

„Byla to specifická sezona, nemůžeme se na to vymlouvat, ale je to pro všechny nová zkušenost. Pokud by se měla opakovat, člověk už na to bude připravenější,“ dodal.

Zrovna Ferencovi se však zranění vyhýbala. V sezoně vynechal pouhé dva duely poté, co jej v listopadu v utkání s Mladou Boleslaví trefil do stehna David Nosek. „Tou zátěží se pak zranění kupila. Já osobně jsem se ale cítil výborně, byl jsem nachystaný slušně.“

Slušný měl rodák z Přerova také závěr sezony. V posledních pěti duelech vstřelil své dva jediné góly sezony a přidal asistenci. Možná škoda, že už nemůže v prvoligovém play-off pomoci mateřským Zubrům, které čeká čtvrtfinále.

„Sezona skončila brzo, takže bych byl určitě radši ještě na ledě. Ale co se dá dělat, budu klukům fandit a držet palce, ať dojdou co nejdál. Mají výborný tým, skvěle poskládaný, k tomu výbornou taktiku. Věřím jim jako každý rok, že dojdou co nejdál,“ pousmál se Ferenc.

Z BOJE SE NEUTÍKÁ

Smlouvu má ve Zlíně do dubna příštího roku. Žádný úprk z Baťova města se přes těžké období nechystá.

„Každý by do toho v průběhu sezony někdy chtěl hodit vidle. Ale nikdo z boje neutekl a všichni věříme, že se to příští rok nebude opakovat. Když půjdeme z plné přípravy do zápasů, určitě to bude lepší,“ doufá.

Nadějí může být vyjádření jednatele PSG Berani Zlín Jana Štětkáře pro klubový web. Hovoří v něm o tom, že ševci jsou i díky škrtům na platech aktuálně stabilizovaní a další sezona bude o něčem jiném.

„Tady máme stejné informace. Nezbývá než věřit, my do těch peněz nevidíme, je to všechno o důvěře,“ řekl Jakub Ferenc.

Spekulacím ohledně výměny trenérů a příchodu Petra Čajánka na zlínskou lavičku nevěří. „Co vím, tak trenéři by měli pokračovat,“ uzavřel.