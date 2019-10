Domácí měli výborný vstup do utkání a ve druhé třetině vedli už 3:0. Pak Porubu pustili do hry a nechali soupeře snížit. „Nějak nás to nerozhodilo, hráli jsme pořád naši hru. Pak ale z naší strany přišlo zbytečně moc vyloučení,“ ohlížel se autor gólu na 2:0 David Podepřel.

Kaňkou na velké premiéře přerovského hokejbalu na hřišti ZŠ Želatovská byl nebezpečný faul střelce třetí branky Ladislava Chmelíka na Radima Blažeje, po kterém Chmelík vyfasoval trest ve hře.

„Myslím, že všem přítomným zatrnulo, protože to byl fakt ošklivý moment, když hráč Poruby vrazil hlavou do mantinelu a poté o sobě vůbec nevěděl. Já se přiznám, že jsem to neviděl a jen si všiml, že hráč leží na zemi. Doufám že bude v pohodě,“ popisoval Podepřel.

Faulovaný kapitán Poruby byl převezen do nemocnice a z následné přesilovky snížil na 2:3 Miksa. Další vývoj střetnutí ale patřil Přerovu. Filip Hrabal v přesilovce svým druhým gólem v duelu vrátil domácím dvoubrankové vedení, na 5:2 zvyšoval Jiří Strnadel. Hosté už jen korigovali konečný výsledek.

„Poučili jsme se z debaklu v Ostravě. Na tréninku jsme dělali spíš taktické věci a taky to tak ve druhém zápase vypadalo. Chci klukům poděkovat za dobře zvládnutý zápas,“ chválil David Podepřel.

Vysněnou metou pro letošní ročník v severomoravské skupině 2. ligy je pro Přerov postup do play-off. „Máme nový tým a hodně kluků, co to nikdy nehráli. Ale na trénincích makají a snaží se do toho dostat,“ řekl závěrem útočník Podepřel.

Už v neděli Přerované opět na domácím hřišti vyzvou IHC Jaselská Opava. Duel je na programu od 10 hodin.

HBC Přerov – TJ Sokol Poruba 5:3 (2:0, 3:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 14. Hrabal (L. Navrátil), 15. Podepřel (Bija, J. Navrátil), 18. Chmelík (Hrabal), 27. Hrabal (L. Navrátil), 30. Strnadel (Mirga, L. Navrátil) – 19. Mareš, 22. Miksa (Breburda, Mareš), 41. Vávra (Breburda, Mareš). Rozhodčí: Popelka, Brázdil. Vyloučení: 9:1. Využití: 1:2. V oslabení: 1:0. Diváci: 15.

Přerov: Čech, Kučera – Bija, Chmelík, J. Navrátil, Strnadel – Boháč, Hrabal, Mirga, L. Navrátil, Podepřel, Pospíšil, Salachov, Vavrouš.