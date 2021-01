Český hokejový bůh avizoval, že chce pomoci svému Kladnu k návratu do extraligy a vstupenky na duel Zubrů s Rytíři, který byl na programu 7. února, zmizely v on-line prodeji rychlostí světla.

Na posledních 250 vstupenek se pak před MEO Arénou stály i sedmihodinové fronty.

„Čekám tady už od půl osmé. Ale jdu na MEO, nejdu na Jágra, na toho jenom tak trošku,“ linulo se před otevřením pokladen v 15.00 z davu. Málokdo by přiznal, že víc než Zubři jej zajímá legenda s číslem 68.

V roce 2018 byla chvíli ve hře i varianta, že by Přerované odehráli utkání s Kladnem na ledě Zlína. Ve světle aktuální situace jde skoro o neuvěřitelnou záležitost.

Místo „jágrmánie“ tady máme jinou epidemii, která na stadiony veřejnost nepustí.

LEGENDA MUSELA SMEKNOUT

Fanouškům přerovského hokeje tak nezbývá než zavzpomínat na poslední Jágrovy návštěvy MEO Arény. Před necelými třemi lety po strop zaplněný zimní stadion sledoval výhru Zubrů 2:1.

Druhý nejproduktivnější hráč historie NHL asistoval u jediného gólu hostů a nastřelil tyč, což bylo málo.

„Věděl jsem, že to tady bude fuška. Bylo to těžké, Přerov hrál výborně. Hrál tvrdě, dobře napadal. Vypadalo to, že jsme byli pořád krok pozadu. Na tom musíme zapracovat a hrát více pospolu. Soupeř byl i dobrý jeden na jednoho. Fakt hráli dobře, klobouk dolů,“ smekl slavný forvard.

To ještě netušil, že o rok později jeho klub načne postupové play-off vyřazením Zubrů ve čtvrtfinále. Slavná osmašedesátka tehdy v MEO Aréně postávala pouze na lavičce, v domácích duelech ale nechyběla přímo na ledě a pomohla k výhře 4:1 na zápasy.

V sobotu by se tak Jaromír Jágr mohl proti Přerovu postavit popáté v kariéře. Zajímavostí je, že jednou dokonce stál na opačné straně barikády. Před více než 25 lety tehdy asi nejlepší útočník světa oblékl žluto-modrý dres Přerova. V exhibičním utkání pomohl před čtyřmi a půl tisíci fanoušků porazit hokejisty Zlína 6:5.

„Vzpomínali jsme na to, máme z toho nějaké památky a fotky. Osobně jsem ho tady tenkrát viděl. Je to asi náš nejlepší hokejista v historii. Pro Přerov je jenom dobře, že se tady objeví a trošku zviditelní naše město,“ těšil se v únoru 2018 tehdejší trenér Zubrů Petr Dočkal.

V roce 1995 na zimním stadionu během exhibice dokonce vyhořela rolba. Na show na ledě se ale tentokrát diváci těšit nemohou. Atraktivní duel tak vyhlíží alespoň hráči a realizační tým. Vtípky a narážky na Jágra na trénincích pochopitelně nechybí.

„Je to pro mě velká motivace. Něco takového je vždycky čest,“ má například jasno Radek Kučeřík, který se ve čtvrtek vrátil do Přerova z juniorského mistrovství světa.

Utkání Zubrů s Kladnem je v MEO Aréně na programu v sobotu od 16 hodin a fanoušci jej mohou sledovat alespoň prostřednictvím internetového vysílání.