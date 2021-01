„Výborný týmový výkon proti do ofenzivy opravdu skvěle hrajícímu a vybavenému soupeři,“ pochvaloval si asistent hlavního trenéra Přerova Jakub Grof.

„Je rok 2021, do Přerova přijel Jaromír Jágr a nemohli na to lidi. Kdyby o tom někdo mluvil před rokem, tak by byl před celou republikou za blázna. Bohužel ta situace je taková, jaká je, všichni věříme, že se to zlepší,“ dodal Jakub Grof.

Za Zubry poprvé v sezoně nastoupil po zranění obránce Forman, střídavými starty pomáhali odchovanci Jan Mlčák a Karel Plášek, souboj se slavnou osmašedesátkou si nenechal ujít ani gólman Lukáš Klimeš.

Bojovná první třetina nabídla po brance na obou stranách. Skóre otevřel při přečíslení hostující Pitule, k němuž se puk vrátil po obranném zákroku Hrabala a Klimeš už nemohl reagovat.

První přesilovku v utkání si zahráli Přerované a Tomáš Doležal v 15. minutě tečoval Hrabalovo nahození na bránu Košarišťana, bylo srovnáno. V závěru prvního dějství se do početní výhody dostali také Rytíři, Jaromír Jágr během ní prakticky nešel z ledu, do vážnější situace se ale jeho tým nedostal.

Prostřední dvacetiminutovku otevřela tečovaná střela Mikuše, kterou Klimeš vytěsnil maskou na břevno. První větší možnost pak měl ve 24. minutě Jágr, z levého kruhu ale minul.

Série velkých šancí na obou stranách v polovině utkání vyvrcholila faulem na Štefku v samostatném úniku. Karel Plášek pak proměnil šikovnou kličkou trestné střílení a poslal Zubry do vedení 2:1.

„Mám nějaké nájezdy, které preferuji. Tohle byl jeden z nich,“ řekl střelec.

KLIMEŠOVO ZRANĚNÍ

Vzápětí ale domácí utrpěli velkou ztrátu. Lukáš Klimeš se při kolizi s Nicolasem Hlavou v brankovišti zranil a do přerovské svatyně zamířil Martin Holík, který si tak připsal pikantní premiéru v Chance lize.

V závěru třetiny čelil přesilové hře, v níž jednou Jágra vychytal, podruhé nastřelil hvězdný útočník tyč. Podobné štěstí už ale Holík neměl minutu před sirénou, kdy jej prostřelil Marek Račuk. Do třetí třetiny se tak šlo opět za nerozhodného stavu.

Hned v úvodu závěrečné tercie dostali domácí možnost přesilové hry a v jejím závěru se štěstím procedil puk za Košarišťana opět Karel Plášek.

Přerované pak drželi při náporu soupeře hubené vedení i díky Holíkovi, v 56. minutě se ale přeci jen z dorážky prosadil Nicolas Hlava. Tlak aspiranta na postup do extraligy pokračoval, Zubři se ubránili za cenu faulu v posledních vteřinách základní hrací doby.

Oslabení ve třech Zubři přežili, rozhodnout pak mohli Süss, Dostálek, Číp a na druhé straně Kubík, ani jeden ale neskóroval a šlo se na samostatné nájezdy.

V těch po dlouhé přetahované rozhodl Darek Hejcman a nečekaným hrdinou se tak stal i gólman Holík.

„Celý tým si toho ceníme, byl to odmakaný zápas. Jsme rádi za dva body. Nájezdy jsou o štěstí. Třetí třetinu jsme odbránili,“ byl spokojen Karel Plášek.

„Oba gólmani podpořili výborný výkon. U Lukáše Klimeše věříme, že to nebude nic vážného. Martin Holík ho výborně ve druhé půlce zápasu zastoupil. Celý tým šlapal,“ uzavřel Jakub Grof.

Už v pondělí se Zubři utkají doma s Prostějovem. Hanácké derby je na programu od 17 hodin.

HC Zubr Přerov – Rytíři Kladno 4:3sn (1:1, 1:1, 1:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 15. Doležal (Hrabal, Pšurný), 33. Plášek (TS), 43. Plášek (Mlčák, Indrák), rozhodující nájezd Hejcman – 10. Pitula (Hlava, Ticháček), 39. Račuk (Pitule, Frye), 56. Hlava (Pitule, Zelingr). Rozhodčí: Dědek, Koziol – Gančarčík, Blažek. Vyloučení: 5:4. Využití: 2:0. Diváci: 0.

Přerov: Klimeš (34. Holík) – Kubeš, Hrabal, Forman, Zbořil, Mlčák, Krisl, Kučeřík – Dostálek, Pšurný, Doležal – Číp, Hejcman, Štefka – Plášek, Indrák, M. Svoboda – Václavek, Süss, Macuh. Trenér: Vladimír Kočara.

Kladno: Košarišťan – Frye, Mikliš, Sorokin, Zacharčuk, Zelingr, Kehar, Ticháček – Kubík, Plekanec, Melka – Jágr, Marosz, Račuk – Guman, Machač, Filip – Hlava, Pitule, Hajný. Trenér: David Čermák.