Ty ale mohly být klidně tři. Do strhující třetí třetiny šli hosté s vedením 3:1. Cestu za vítězstvím si ale komplikovali vyloučeními.

Nejprve potrestal Ondruškovo podrážení Martin Procházka, při hře ve čtyřech pak srovnal Sotnieks a v přesilovce čtyři na tři parádní ranou otočil Tomáš Plekanec. Rozjeté Rytíře však okamžitě zastavil Jakub Navrátil, který potrestal Dotchinovu chybu v rozehrávce.

Kanadský bek pak byl i u rozhodující trefy Klimka po 36 sekundách prodloužení, kdy upadl a nezabránil Bambulově povedené přihrávce.

Berani udolali šestý Přerov a udrželi šanci na postup do čtvrtfinále

Nahodil a Kusko zařídili náskok

Kladno bojující o záchranu chtělo doma za každou cenu zvítězit a podle toho vypadal i úvod utkání, kdy domácí diktovali tempo hry. Olomouckou rozehrávku napadal dokonce i čerstvě 51letý Jaromír Jágr.

Momentum na stranu kohoutů překlopil Lukáš Nahodil, který dorazil Ondruškovu střelu a dal už svůj patnáctý gól v sezoně.

„Jirka vystřelil pěkně po buly, já jsem si to přikopl, říkal jsem si, hlavně musím trefit bránu. Byl to takový motýl, ale nakonec dobré,“ pousmál se Nahodil, který však utkání po zranění kolene nedohrál.

Velkou šanci srovnat měl po skvělém pasu Jágra Plekanec, sám před Lukášem ale neproměnil. Olomoucký gólman ve druhé třetině dokonce zařídil druhý gól svého týmu, kdy v přesilovce využil střídání Rytířů, rychle rozehrál na Kuska, ten si vyměnil puk s Musilem – 0:2.

Jestřábi v Sokolově pátou výhru nepřidali. Může to být i pozitivní, říká kouč

Jágrovo fotbalové zakončení

Snížení a čtvrtý gól v sezoně Jaromíra Jágra byly kontroverzní. Legendární útočník v souboji na brankovišti do odraženého kotouče kopl nejspíš neúmyslně bruslí, také ale atakoval chytajícího Lukáše. Rozhodčí po přezkoumání videa branku uznali.

Ve 32. minutě mohl být Indrák rád, že za faul kolenem na Káňu vyfasoval pouze dvouminutový trest. Mora ho však potrestala a do třetí třetiny měla sice slušný dvoubrankový náskok, ze zápasu už jí však odstoupilo hned pět hráčů – Nahodil, Mareš, Škůrek, Anděl i kapitán Ondrušek.

„Odpadlo pár kluků kvůli zranění museli jsme to dohrávat asi na patnáct lidí. Síly docházely, byl to třetí zápas v pěti dnech a asi to bylo znát,“ zmínil Silvester Kusko, který se postaral také o gól na 3:1.

„Vedli jsme o dva góly před třetí třetinou. Byli bychom rádi za tři body. Vzhledem k průběhu ale dva body bereme,“ uznal dvougólový střelec Mory.

Závěrečné dějství totiž přineslo kladenskou převahu a málem i dokonalý obrat. „Řekli jsme si v kabině, že budeme víc střílet a chodit do brány. Vynutili jsme si dobrým pohybem fauly. Škoda, že to nevyšlo,“ pokrčil rameny Tomáš Plekanec.

Kohouti si nyní mohou odpočinout. Další duel je čeká až v pátek, kdy doma přivítají Hradec Králové.

Rytíři Kladno – HC Olomouc 4:5p (0:1, 1:2, 3:1 - 0:1)

Branky a nahrávky: 27. Jágr (Plekanec), 45. M. Procházka (Dotchin, Plekanec), 49. Sotnieks (Filip, Cibulskis), 52. Plekanec (Dotchin, Kubík) – 15. Nahodil (Ondrušek), 22. Kusko (P. Musil), 33. Kusko (Plášek ml., J. Káňa), 53. Navrátil, 61. Klimek (Bambula, T. Černý). Rozhodčí: Pražák, Sýkora – Brejcha, Svoboda. Vyloučení: 4:7. Využití: 2:2. Diváci: 3 465.

Kladno: Bow – Kehar, Dotchin, Sotnieks, Cibulskis, Slováček, Babka, Veber – Kubík, Plekanec, Jágr – M. Procházka, Klepiš, Indrák – Melka, Filip, Zikmund – O. Bláha II, Pytlík, Michnáč. Trenéři: Vejvoda, Skrbek a Mach.

Olomouc: Lukáš – Dujsík, Ondrušek, Mareš, Škůrek, Švrček, Řezníček, T. Černý – J. Káňa, Nahodil, Bambula – Plášek ml., P. Musil, Navrátil – Klimek, Kusko, Strapáč – Anděl, Menšík, Rutar. Trenéři: Tomajko a Žabka.