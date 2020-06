Zvláštní, krátkou, ale přesto úspěšnou sezonu mají za sebou inline hokejisté Přerova. Night Birds mezi muži získali pohár Stilmat, junioři oslavili zlatý hattrick, starší žáci ani jednou nepoznali hořkost porážky.

Junioři Night Birds Přerov v domácím prostředí oslavili zlatý hattrick. | Foto: Deník / Ivan Němeček

„Brali jsme to tak, že letos to dopadlo tak, jak to dopadlo. Junioři věděli, že hattrick ještě nikdy nebyl. Parta kluků je tady suprová,“ řekl manažer IHC Night Birds Přerov Patrik Škandera a chválil muže i mládež.