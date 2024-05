/FOTO + VIDEO/ Ještě nedávno se o něm mluvilo v souvislosti s nominací na hokejové mistrovství světa, v sobotu se proháněl po hrací ploše na přerovském zimním stadionu. Řeč je o obránci Pelicans Lahti Filipu Královi, který je součástí inline hokejového celku Mission Roller Brno a s týmem si dojel do Přerova pro výhru 7:3 nad domácími Night Birds.

Inline hokejová extraliga mužů 2024: IHC Night Birds Přerov - Mission Roller Brno | Video: Deník/Ivan Němeček

Inline hokejová extraliga je v létě součástí přípravy několika extraligových hokejistů i borců s reprezentačními zkušenostmi. Za Brno o víkendu v Přerově naskočili také brankář Dominik Hrachovina (ovšem v poli) či dnes už bývalý bek Komety Radek Kučeřík, který od nové sezony bude působit ve finském Porin Ässät.

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

Také Přerov, který tradičně patří mezi tuzemskou inline hokejovou špičku, poskládal zajímavý tým v čele s olomouckými extraligovými tahouny Karlem Pláškem a Jakubem Navrátilem, mládežnickým reprezentantem Davidem Svozilem (bratrem hráče Columbusu Stanislava, který je na soupisce Night Birds také), nebo na kolečkách veleúspěšným reprezentantem Mikulášem Zbořilem, posilou Frýdku-Místku.

„Myslím si, že jsme jinak oproti jiným týmům omladili. Ostatní týmy jen stárnou, což mě trošku děsí. Extraligu hraji 12 let a soupeři se obměnili minimálně, možná za chvíli nebudeme mít proti komu hrát. Pro nás je super, že máme slušnou mládež a zapracujeme mladé kluky,“ zmínil Mikuláš Zbořil.

Night Birds titul neobhájili: Vypadla chemie. Slaví ale mládež

Zářez od rozhodčích?

Přerovské sovičky sice dopoledne porazily Boskovice 10:4, na Brno ale nestačily, přestože sedm minut před koncem snížil na 3:4 Plášek a vypadalo to nadějně. Pak ale přišla vyloučení, která sebrala domácím vítr z plachet a Brno přidalo další branky, z toho dvě do prázdné klece. Night Birds ovšem nebyli spokojeni s výkonem rozhodčích.

„V první polovině jsme udělali tři hloupé chyby, hosté nebyli lepší. Bylo to vyrovnané, ve druhé polovině, myslím si, jsme dali zadní tyčku, to by bylo vyrovnání. Pak nám zapískali tři, čtyři hodně sporné fauly. Nechci se vymlouvat, ale myslím si, že tenhle zápas hodně ovlivnili rozhodčí. Mohli jsme ho v pohodě zvládnout,“ mrzelo Zbořila.

Soví válec! Přerov je mistrem republiky na kolečkách

Loňský ročník inline hokejové extraligy ovládl tým Prague Rats právě před Brnem, bronz braly Černošice a mistr z roku 2022 Přerov skončil čtvrtý.

„My bychom chtěli ve skupině uhrát dost bodů, abychom měli hratelného soupeře do čtvrtfinále. Určitě chceme i letos do Final Four a tam vybojovat medaili,“ má jasno lídr přerovského celku Mikuláš Zbořil.