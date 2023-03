„Kluci nechali na ledě všechno, ale bohužel. Trošku štěstíčka nám chybělo k tomu, abychom využili některé z možností, kterých tam bylo opravdu moc. Produktivita na nás v posledních zápasech dolehla,“ řekl přerovský trenér Robert Svoboda pro klubový web.

Berani jsou ve čtvrtfinále Chance ligy! Vyzvou silného soupeře

Smolná první třetina

První dvě velké šance utkání měli přerovští Süss s Okálem, brankář Michajlov byl ale klíčem k sokolovskému úspěchu. Nahození Rulíka od modré navíc v 15. minutě zčistajasna skončilo za Postavou, který lapačkou sáhl do prázdna. V ten moment do čtvrtfinále vzhledem k dalším výsledkům postupovala Jihlava a Zubři klesli na osmé místo.

Aby toho nebylo málo, v závěru třetiny dostal kotoučem do obličeje nepříjemně Antonín Pechanec, plexisklo na přilbě přerovského útočníka se zalilo krví, Pechanec ovšem duel po šití dohrál s košíkem.

Zubři se ve druhé třetině těžce dostávali do hry. Ve 34. minutě nastřelil Süss pouze tyč. To už byl na šesté postupové pozici Zlín, který doma vedl nad Porubou 2:1.

Důležité momenty se na stadionu Luďka Čajky odehrály i během druhé přestávky v Sokolově. Poruba totiž srovnala, což v tu chvíli posílalo do čtvrtfinále Jihlavu. Přerované ale stále vše měli ve svých rukou.

A stačilo deset sekund ze třetí třetiny, puk se dostal do dobré střelecké pozice k Hrdinkovi, který propálil Michajlova a v průběžném pořadí to opět byli Zubři, kdo se ocitl na šesté příčce.

V závěru to vypadalo nadějně, ale…

Ve vlastním oslabení pak mohl skóre otočil Kratochvil, který měl i další šanci, ani jednu však nevyužil. Hosté poté měli navrch a několik velice zajímavých dorážek, Michajlov ale držel remízu.

Jedinečnou šanci zajistit přímý postup do čtvrtfinále dostal Přerov pět minut a čtrnáct sekund před třetí sirénou. Vrhel zbytečně po odpískání zakončoval a byl proto vyloučen.

Zlín mezitím urval po nájezdech druhý bod, což ho sice posunulo do šestky, Zubrům ale v ten moment stačila jakákoliv výhra. Přesilovku ale nevyužili.

Místo dramatického prodloužení přišel pro hosty šok. Brejk Sokolova 78 sekund před koncem poslal domácí do vedení 2:1. Trefil se Zadražil. Definitivní vstupenku do předkola poslal Zubrům do prázdné klece Vrhel.

„Měli jsme to ve své moci. Odhodlání týmu nechybělo, vytvořili jsme si spoustu gólových šancí, ale vyšli jsme z toho naprázdno. V závěru jsme dostali gól a pak už jsme riskovali power play, ve které se nám vyrovnat nepodařilo,“ hodnotil Robert Svoboda.

Přerov tak zakončili základní část na osmém místě tabulky, bod za sedmou Jihlavou a šestým Zlínem. V předkole je čeká souboj s Frýdkem-Místkem.

„Když nepočítáme Prostějov, byli jsme na tom špatně, počítají se góly. Mrzí nás to. Budeme se rvát o to, abychom se dostali z předkola do čtvrtfinále,“ slíbil kouč Zubrů.

První utkání se uskuteční už v pátek na ledě soupeře. Série se pak přestěhuje do Přerova, kde je v neděli na programu odveta. Případný rozhodující třetí duel by se odehrál v pondělí v MEO Aréně.

HC Baník Sokolov – HC Zubr Přerov 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 15. Rulík (Adámek, Švec), 59. Zadražil (Křemen), 60. Vrhel (Rohan, Hauser) – 41. Hrdinka (Kratochvil, Pechanec). Rozhodčí: Kosnar, Valenta – Baxa, Belko. Vyloučení: 3:3. Bez využití. Diváci: 415.

Sokolov: Michajlov – Klejna, Novák, Baláž, Weinhold, Benda, Rulík – Hauser, Kverka, Vrhel – Křemem, Zadražil, Helt – Švec, Rohan, Adámek – Zabloudil, Hajný. Trenér: Štrba.

Přerov: Postava – Chroboček, Hrdinka, Ševčík, Krisl, Gréč, Kudělka – Indrák, Pechanec, Kratochvil – Okál, Macuh, Süss – Dobša, Dvořák, Goiš – Jan Svoboda, Ministr, Fencl. Trenéři: R. Svoboda, Dočkal.