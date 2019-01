Druhý zápas pod novými trenéry a první tři obrovsky cenné body. Hokejisté Přerova nejen, že po čtyřech prohrách v řadě zajížděli na led výrazně se zlepšujících Benátek nad Jizerou, kde naposledy naplno bodovali v listopadu 2015.

Hokejisté Přerova. Ilustrační foto | Foto: Deník/Jan Pořízek

Museli se také vypořádat s nečekanou ztrátou dvou důležitých obránců, avšak právě defenziva byla pro sobotní duel klíčová. Zubři totiž zvítězili 1:0.

Disciplinární komise ČSLH udělila Jakubu Ferencovi a Jiřímu Krislovi „stopku“ na dva zápasy za ostré zákroky z derby se Vsetínem. Přerovanům tak narychlo pomohl extraligový Zlín. Jednak Zubrům vrátil Mikuláše Zbořila, také však poprvé do jámy lvové seniorského hokeje hodil i Matyáše Hamrlíka, osmnáctiletého syna velké osobnosti extraligy Martina Hamrlíka a synovce olympijského vítěze z Nagana Romana Hamrlíka.

„Najít náhradu za dva beky byl problém, protože ve stejný den navíc hrála naše juniorka. Zlín nám vyšel vstříc s Mikulášem Zbořilem, v návaznosti na to jsme mohli mít k dispozici i Matyáše. Oba zahráli utkání velice dobře,“ pochvaloval si nový hlavní kouč Přerova Vladimír Kočara.



DALŠÍ ZVLÁDNUTÁ OSLABENÍ

Obrana v čele s Lukášem Klimešem v bráně měla napilno po celý zápas. Hned po půlminutě hry vyfasoval Robert Černý trest na 2+2 minuty. Zubři opět strávili spoustu času v oslabení. Tuto herní činnost nicméně vypilovali až na pozici druhého nejlepšího týmu Chance ligy.

„Stejně jako v zápase se Vsetínem jsme měli strašně moc vyloučení. Tím se nabouralo to, co jsme chtěli hrát a někteří hráči tam chodili méně. Navíc se v první třetině zranil Šimon Kratochvil,“ popisoval Kočara.

Právě proto byl nucen hrát po zbytek utkání na tři útoky a třeba Lubomír Kovařík, který se v přerovském dresu objevil poprvé od loňského čtvrtfinále proti Slavii, se na ledě objevil snad jen ve dvou střídáních.

Zubři nicméně dokázali ubránit šance Benátek, sami vyčkávali na své šance a mohli udeřit Doležalem či Hejcmanem. Podařilo se to až při přesilovce ve 29. minutě. Kapitán Tomáš Sýkora z pravého kruhu prostřelil Schwarze v domácí kleci.

„Je to využitá přesilová hra, jestli to dá Tomáš nebo někdo jiný, je jedno. Musíme si přesilovkami začít pomáhat, v současném hokeji je to to nejdůležitější,“ zmínil Kočara.



KLIMEŠ UDRŽEL TŘETÍ NULU

Lukáš Klimeš se pak hlavně ve třetí třetině musel ohánět, hosté ale krušné chvilky přežili.

„S klukama po našem příchodu pracujeme na spoustě věcí, ty se už projevily, měli jsme se o co opřít, škoda některých neproměněných šancí. Pro hokej je důležité obranné pásmo, hra bez kotouče. Tohle je ale teprve začátek,“ ví dobře Vladimír Kočara.

Přerovany mohl necelé čtyři minuty před třetí sirénou uklidnit gól Romana Pšurného. Pravděpodobně regulérní branku však rozhodčí neuznal pro údajnou vysokou hůl hostujícího střelce.

Zubry to však mrzet nemuselo. Klimeš si připsal třetí čisté konto v sezoně, celý tým 64. bod do tabulky Chance ligy, díky němuž se stále drží na osmém místě, které zaručuje play-off.

„Je to samozřejmě důležité, těch zápasů nás čeká ještě spousta. Potřebujeme mít top hlavně posledních sedm zápasů před play-off. Ale tohle nám nalije do žil sebevědomí. Výsledek s nulou je pro nás trenéry to nejlepší, co mohlo přijít, je to výsledek práce celého týmu,“ uzavřel trenér Kočara.

Již v pondělí budou Zubři sebevědomí potřebovat. Na ledě s přehledem vedoucí Jihlavy mohou bez Ference, Krisla a nejspíš i zraněného Šimona Kratochvila pouze překvapit.

HC Benátky nad Jizerou – HC Zubr Přerov 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 29. Sýkora (Pala, Sikora). Rozhodčí: Jechoutek, Wagner – Coubal, Kokrment. Vyloučení: 7:10. Využití: 0:1. Diváci: 267.

Benátky: Schwarz – Kunst, Kolmann, Havlín, Žůrek, Maier, Niko, Poizl – Průžek, Chrtek, Wiencek – Špaček, Šír, Dlouhý – Teplý, Najman, Rychlovský – Burda, Bittner. Trenér: Jiří Kudrna.

Přerov: Klimeš – Zbořil, Černý, Pala, Malina, Hamrlík, Novotný – Doležal, Pšurný, Tomi – Sikora, Sýkora, M. Kratochvil – Goiš, Hejcman, Š. Kratochvil – Kovařík, Moučka, Dvořák. Trenér: Vladimír Kočara.