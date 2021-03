Povedenou střelou zápěstím jako první překonal lotyšského gólmana hostů Muštukovse. Po utkání však důvod k radosti neměl, rozhodně ale na pozápasový rozhovor nepřišel se svěšenou hlavou.

„Myslím, že 59 minut jsme hráli dobrý hokej. Na tom bychom měli stavět. Pak přišla chyba. Stalo se. Prostě jsme to na konci nezvládli,“ kroutil hlavou Darek Hejcman.

Ke klíčové situaci celého utkání, v níž Přerované minutu a půl před třetí sirénou ve vlastní přesilovce trestuhodně přišli o vyhraný zápas, se vracet nechtěl.

„Nevím už, jak bych to popsal. Nechci se na to upínat. Prostě tam byla chyba,“ zopakoval.

Skóre otevřel v 16. minutě a zaslouženě poslal domácí v přesilovce do vedení. Nešlo přitom o klasický zámek, Hejcman se trefil hned po přechodu do útočného pásma.

„Kluci to dobře rozjeli, otevřelo se mi to a mohl jsem jet jeden na jednoho. Konečně mi to tam padlo, už bylo na čase. Radši bych byl ale za vítězství,“ přiznal.

Dvě třetiny byli Zubři jasně lepším týmem a Poruba marně hledala recept na organizovanou hru. V útoku dokonce na domácí několikrát zívala odkrytá branka. Další góly ale nepřišly.

„To se stane. Teď jsme to nedali, v dalším zápase to tam zase může napadat,“ věří Hejcman.

Poruba tak vede v sérii hrané na čtyři vítězná utkání 1:0, obrázek hry ale jasně ukázal, že Přerované mohou nadále pomýšlet na postup do semifinále.

„Já bych se k tomuto zápasu neupínal. Hvízdlo se, konec. Zítra máme další zápas a musíme koukat dopředu. Máme další zápasy, musíme vyhrát čtyřikrát,“ uzavřel Darek Hejcman.