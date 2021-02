To je vesměs pozitivní bilance, najdou se na ní však také negativa, která naplno ukázal pondělní duel s předposledním Šumperkem. Hanáci v něm vedli deset minut před koncem 3:1, pak ale inkasovali tři góly během necelých čtyř minut! Přesto nakonec opět slavili.

„Nic proti Šumperku, ale my bychom tyto soupeře porážet měli. Je to o nastavení hlav, abychom byli šedesát minut v zápase. To je ale náš problém asi už od Vánoc,“ uznal po utkání Mikuláš Zbořil, autor branky Zubrů na 1:1. „Těch gólů jsem mohl dát víc, kdybych nebyl dřevák,“ uznal sváteční střelec.

Tentokrát byla kromě zmiňovaného kolapsu a ztráty koncentrace problémem také disciplína. Už ve druhé třetině hráli Přerované třikrát v oslabení. To ještě přesilovky Draků ustáli.

„Věděli jsme, že to není dobře. Že pokud chceme vyhrát, tak se musíme faulům vyvarovat. Oslabení je vždy nevyzpytatelné. A ve třetí třetině pak dostaneme dva góly z přesilovky. Asi si neplníme, co máme,“ kroutil hlavou Mikuláš Zbořil.

„Myslíme si, že máme vyhráno, když vedeme o dva góly nad Šumperkem. Tak to ale není. V první lize můžete porazit prvního, ale klidně prohrát s posledním,“ upozornil zkušený bek na mentální aspekt věci.

Ten až příliš nápadně připomněl poslední duel před reprezentační přestávkou. Zubři v Třebíči vedli v polovině zápasu 2:0 a ještě ve 45. minutě měli jednobrankový náskok. Pak přišel výpadek, tři góly Horáků a vedení soupeře dokonce o dvě branky.

Zde ale opět stojí za zmínku málo vídané umění „utéct hrobníkovi z lopaty“. Góly Hrabala a fantastická trefa Radka Čípa v 59. minutě srovnaly na 4:4. Nájezdy pak opět patřily Zubrům.

„Od půlky zápasu to byla z naší strany velká bída. Už poněkolikáté jsme se zvedli v závěru a vyrovnali. Převažuje spokojenost, ale blíží se play-off a tohle si v klíčových zápasech nemůžeme dovolit,“ řekl během reprezentační přestávky hlavní kouč Vladimír Kočara.

Má jeho tým obrovskou vnitřní sílu?

„Je to tak, věříme tomu. Ale až play-off ukáže,“ dodal trenér.

Kdy Zubři letos utíkali z lopaty?

Přerov – Šumperk 5:4p (57. M. Svoboda 4:4)

Třebíč – Přerov 4:5sn (59. Číp 4:4)

Přerov – Jihlava 4:3sn (57. Svoboda 2:3, 60. Dostálek 3:3)

Litoměřice – Přerov 4:5p (51. Štefka 4:4)

Přerov – Havířov 3:2sn (56. Hejcman 2:2)