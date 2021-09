Jaké zkušenosti mu dal hokej v akademii Red Bull Salcburk? Proč jsou Švédové v současnosti na draftu NHL výš?

Franto, proti Kadani jste se pořádně zapotili, čekali jste tak těžký zápas?

Viděli jsme výsledek s Porubou, viděli jsme video. Kadaň nevypadala vůbec špatně, dobře napadala, což se taky ukázalo. V první třetině jsme možná byli víc na puku, ale nic z toho nebylo. Dali nám šťastný gól, ale řekli jsme si, že pokud budeme pokračovat v tlaku, tak něco vyjde a otočíme to. Bohužel jsme to ve druhé třetině trošku opustili, ale podržel nás Posty (brankář Postava, pozn. red.). Pak to tam napadalo, když jsme ve třetí třetině dali góly na 3:2 a 4:2, tak jsme to už jen hlídali, abychom se nemuseli bát o body.

Vy jste pak ještě uzavřel na 5:2. Kolik vás bude první gól za MEO stát?

Zápisné určitě bude. Ještě jsem nekoukal, kolik. Seběhlo se to tak, že Kuba Kubeš jel s pukem za bránou, hodil mi to o mantinel, hned byl u mě hráč, tak jsem to zkusil dát na bránu a Roman Pšurný tam výborně stál a clonil. Propadlo to tam, jsem za to rád.

Trenér Kočara prozradil, že jste někteří museli hrát, přestože byste raději měli ležet v posteli. Byl to i váš případ?

Můj případ to nebyl. Nějaké rýmy a lehké horečky tam byly. Někteří si dali dva dny volno, jiní do toho naskočili včera, další až dneska na rozbruslení. Super, že přišli, potřebovali jsme to. Klobouk dolů před nimi, že hráli pod prášky. Jeden z beků (Seeman, pozn. red.) se pak navíc v zápase zranil, takže jsme to dohrávali na pět.

Jak hodnotíte po třech kolech vstup do soutěže?

Těžký. Je vidět, že každý tým se bojí sestupu. Každý zápas je jako play-off, snažíme se k tomu taky tak přistupovat. Někdy to nemusí sednout, ale je základ držet se taktiky, kterou nám trenéři ordinují na každý zápas. Na soupeřích je vidět, že se proti nám chtějí vytáhnout, je to pro ně velká motivace. Potřebujeme nasbírat body hned ze začátku, aby tam nebyl žádný strašák sestupu.

Do Přerova jste přišel z Prostějova. Jak jste u Zubrů spokojený?

Určitě jsem spokojený. Všechno tady mám, je tady o mě postaráno. Je to výborná organizace, proto jsem sem šel. Slyšel jsem odevšud jen chválu. Přerov jsem si vybral proto, že jde vidět, že tady hráče posouvají. Ti se pak jednodušeji přelévají do extraligy. Přerov sleduje hodně extraligových klubů. To je něco jiného než jinde, kde jsem působil.

Střídavé starty máte do Mladé Boleslavi, které patříte. Věříte, že se během sezony do extraligy podíváte?

Teď tam mají skvělou obranu, dost beků. Uvidíme, jak to bude dál, ještě tam mají zápasy Champions League, v kontaktu jsme ale zatím nebyli.

Vraťme se ještě k vašemu angažmá v Prostějově. Ten měl v minulé sezoně finanční problémy, dotkly se i vás?

Dotklo se to asi všech hráčů včetně vedení. Jediné, co tam bylo dobré, tak byla super parta. To nás drželo nad vodou, abychom se na to psychicky nevykašlali. Někteří kluci tam měli děti, hypotéky a tak dále. Nervy tam byly. Mě osobně se to taky dotklo, ale jen v nějakém dennodenním žití, nic velkého.

Vy jste hodně brzo odešel do zahraničí, rok jste strávil v luxusní akademii Red Bull Salcburk. Jak na tuhle štaci vzpomínáte?

Byl jsem tam ještě předtím, než postavili nejnovější akademii, která je tam teď. Ale už tehdy to bylo super. Starali se o nás od rána do večera. Prali nám, uklízeli, dělali nám jídlo, obstarávali výstroj. Posouvali jsme se dál v rámci skatemillu, střelby, dvoufázových tréninků. Nebylo tam totiž tolik zápasů, ale více se trénovalo. Určitě mi to dalo nějaké základy do budoucna.

Do Rakouska jste přitom odešel už v patnácti letech. To muselo být těžké, ne?

Byl jsem od rodiny, první půlrok to bylo těžší. Ubytovaní jsme ale byli se Slováky, bylo tam i pár Čechů, třeba Lukáš Anděl, který je teď v Pardubicích. Nenudili jsme se. Měli jsme i jazykový program s Němčinou, dbali tam na to, abychom se učili i na školách, co jsme měli v Česku. Těžké to bylo, ale v rámci denního života o nás bylo postaráno.

Poté jste takřka tři sezony působil ve Švédsku.

Ve Švédsku jsem byl úplně sám. Dali mi rovnou bydlení a na vše byl v nějakých šestnácti, sedmnácti sám. Nebylo to lehké, ale nějak po půlroce jsem se s tím popasoval a přišlo mi to normální. Přes léto jsem byl v Česku. A srovnání? Bylo to podobné jako tady v profesionálním klubu, třeba v Přerově. Jednají se všemi na rovinu, řeknou vám, jakou máte roli. Je tady výborný kustod, trenéři, skills kouč, je vidět, že se snaží hráče posouvat. Všichni do toho dají všechno.

Jak byste Švédsko porovnal například s prací s mládeží v Česku?

Byl jsem pryč od patnácti do nějakých devatenácti let. Takže ten juniorský hokej v Česku jsem nepoznal. Nevěděl jsem, jaké tady jsou problémy. Byl jsem v režimu tam. Ve Švédsku si člověk spíš dával sám navíc. Trenér ani v posilovně být nemusel. Měli jsme od kondičního trenéra osobní plán a dělal to s vědomím, že ho to posune dál. Všichni s tím takto do toho jdou. Pak se stačí podívat, kolik Švédů je každý rok na draftu NHL…