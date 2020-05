Prezidentský pohár za vítězství v základní části získal Liberec. A Bílí Tygři obdrželi ještě tři individuální trofeje. Cenu pro nejlepšího gólmana si vysloužil Dominik Hrachovina, nejlepším trenérem byl vyhlášen Patrik Augusta a cenu za oddanost hokeji obdržel Jiří Průžek.

Čtyři ceny posbírala brněnská Kometa. Zlatou helmu Sencor za nejlepší akci sezony získal Petr Holík. Povedla se mu v prosincovém utkání proti Karlovým Varu, které Brno vyhrálo 9:1. „Na naší vítězné kombinaci má podíl celá formace. Peter Mueller to pěkně zatáhl, Zaťa (Martin Zaťovič – pozn. red.) se podíval, nahrál a já to pak vrátil na Petera. Z té branky se mohl radovat prakticky kdokoli. Vyplynulo to ze hry, nacvičené to nebylo,“ líčil Holík pro klubový web Komety.

Další cenu si převzal tvrďák Michal Gulaši, jenž ovládl Radegast Index. Statistika zohledňuje počet zblokovaných střel, hitů a také hodnocení účasti na ledě plus/minus. Třiatřicetiletý obránce získal 217 bodů.

Dvě ceny si odnesl Stanislav Svozil. Ten byl vyhlášen nejlepším nováčkem sezony. „Vyhrát tuhle anketu je pro mě velká pocta. Bral jsem za úspěch už to, že jsem se dostal do finálové trojky,“ řekl skromně teprve sedmnáctiletý zadák, který byl také zvolen nejlepším hráčem DHL Extraligy juniorů.

Nejprestižnější individuální trofej pro nejlepšího hokejistu získal plzeňský útočník Milan Gulaš, který zároveň vyhrál i bodování. Nejlepším bekem byl zvolen Brady Austin z Kladna.