Hrát bude za klub Sheffield Steelers, který o příchodu zkušeného obránce informoval v noci ze středy na čtvrtek nejprve na svých facebookových stránkách.

Oceláři tak reagují na odchod Fina Mikka Kuuky.

„Po náhradě jsme se dívali už nějakou chvíli a jsme potěšeni, že jsme podepsali Josefa. Má dostatek zkušeností s elitními soutěžemi, zahrál si i KHL a v minulé sezoně byl spoluhráčem Marka Trončinského,“ uvedl pro web Steelers hlavní kouč týmu Aaron Fox.

Kromě Trončinského se Hrabal v Sheffieldu potká s dalším Čechem, brankářem Tomášem Dubou.

Josef Hrabal se tak v Přerově ohřál na osm zápasů, během nichž nastřílel tři góly. Nastupoval jak v útoku, tak i v obraně a na ledě rozhodně ukázal, že ve 34 letech má stále velké kvality.

Už při příchodu do Přerova Zubři počítali s tím, že o bývalého obránce Třince či Pardubic bude zájem.

„Prozatím jsme dohodnuti do 30. ledna s tím, že pak si řekneme, co bude dál. Pokud by přišla nějaká lukrativní nabídka, která by Pepu oslovila, tak mu samozřejmě nebudeme bránit,“ uvedl dříve sportovní manažer přerovského klubu Pavel Hanák.

Většinu kariéry Hrabal spojil s Třincem a možná i proto se nakonec rozhodl opět pro město oceli. Jen to britské.

„Nabídek měl spoustu, je jen škoda, že u nás nezůstal déle. Domluva ale zněla takto, vybral si nakonec angažmá v zahraničí,“ řekl Deníku Pavel Hanák.

Pokud Britové dořeší všechny „papírové“ záležitosti, Josef Hrabal za Oceláře nastoupí už v sobotu v domácím utkáni proti Fife Flyers.