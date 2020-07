„S manželkou jsme byli rozhodnutí, že jak se to narodí, tak zůstanu pár měsíců doma,“ nastínil 34letý obránce a už tedy dvojnásobný otec. „Úžasné, je strašně šikovný. Jenom kouká, vůbec nebrečí. Zatím je to dobré, ale už jsem zkušený rodič, takže vím, že se to změní,“ dodal s úsměvem.

Josef Hrabal sezonu končil v anglickém Sheffieldu, za tamní Oceláře stihl odehrát 19 utkání, vstřelil tři góly a přidal osm asistencí.

„Byl jsem hodně překvapen kvalitou té soutěže. Polovina týmů je opravdu na vysoké úrovni. My jsme měli v týmu dvanáct nebo třináct Kanaďanů, Finy, Švédy a tři Čechy. Těch Angličanů tam moc nehraje,“ popsal britskou štaci.

Na zápas i osm tisíc Britů

Nejvíce rodáka z Přerova zaujaly krásné britské arény.

„A doma přišlo klidně osm a půl tisíce fanoušků. To mě nejvíc překvapilo. Čtyři nebo pět hal je fakt hodně krásných, byla to celkem zábava,“ přiblížil Hrabal.

Jeho tým nakonec neudržel vedení v soutěži, kterou před play-off zastavil koronavirus.

„Celou dobu jsme vedli, pak jsme ale chytili sérii tří nebo čtyř špatných zápasů a Cardiff nás předběhl, takže jsme skončili druzí. Myslím, že nějaká šance na titul ještě byla, ale to už je jedno,“ pokrčil bývalý bek Pardubic či Třince rameny.

Druhé místo v lize si však Steelers vynahradili v poháru, který ovládli před welšským Cardiffem Devils. „Na jejich hřišti jsme je porazili v parádním zápase. Tak jsme to u nich oslavili a aspoň jim to vrátili,“ pousmál se Josef Hrabal.

V Sheffieldu se potkal se dvěma krajany. S brankářem Tomášem Dubou, s nímž chvíli působil i v Třinci, a také s Markem Trončinským, kterého zase dobře zná z působení v Pardubicích.

„Super kluci. Měli jsme skvělou partu. Všechno probíhalo dobře. Dostal jsem i týden volno, když jsem si požádal, mohl jsem přiletět domů. Takže to nakonec rychle uplynulo,“ zmínil ofenzivně laděný zadák.

Neměli bychom mít problém, říká

V minulé sezoně vypomáhal Zubrům během krátké osmizápasové štace dokonce na pozici útočníka. Teď se s ním nejspíš počítá hlavně do obrany, která byla klíčem k úspěšné uplynulé sezoně. Dokáží ji Přerované zopakovat?

„To je těžké, nějaké velké prohlášení určitě dávat nebudu. Osa toho týmu tady zůstala, v minulém roce jsem si osvědčil, že jsme hráli dobrý hokej. Mně se líbilo, s jakým přístupem tady kluci hráli. Měli jsme výborné brankáře, což byl základ úspěchu. Když budeme pokračovat v předvedené hře, neměli bychom mít problém,“ věří Josef Hrabal.

Přerovanům bude pomáhat minimálně do poloviny prosince. To už malý Kristián bude mít skoro půl roku. Že by se pak Hrabal opět přesunul na Britské ostrovy?

„Do extraligy se nějak úplně nehrnu. Soustředím se teď hlavně na první část Chance ligy. Chtěl bych být přínosem, abychom postoupili do horní poloviny tabulky pro zbytek sezony. To je jediné, na co se teď budu soustředit. Smlouvu mám do 15. prosince, co bude potom, to se uvidí,“ uzavřel Josef Hrabal.