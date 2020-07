Holík u Zubrů dostane první velkou šanci. Chci ukázat to nejlepší, hlásí

Kdo zaujme post brankářské jedničky u přerovských Zubrů? Kromě Daniela Dvořáka bude na svou šanci čekat také 21letý Martin Holík. „Chci se dostat do brány a ukázat trenérům a fanouškům to nejlepší, co umím. Pomoci klukům před sebou a pomoci Přerovu hrát o ty nejvyšší příčky,“ hlásí dorostenecký a juniorský mistr republiky s Kometou Brno.

Brankář Martin Holík podepsal smlouvu v Přerově | Foto: HC Zubr Přerov