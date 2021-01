V Jihlavě Zubři inkasovali jen dva góly i díky spolehlivému Holíkovi. Dařilo se také směrem dopředu, výsledkem byla překvapivá a zasloužená výhra 4:2.

„Až na prvních zhruba deset minut dodržovali maximálně stanovený plán. Za mě to bylo velice důležité vítězství hlavně díky tomu, že si kluci plnili to, co měli. V zápasech předtím jsme hlavně v první třetině většinou ztráceli. Změnili jsme k tomuto přístup,“ prozradil Jiří Sklenář, který díky videu stojí za taktickou přípravou celého týmu.

Na starosti ale má taky gólmany. A jak se zdá, našel potenciální jedničku.

„Martin podává spolehlivé a jisté výkony. Pracuje pro tým a tým pracuje pro něj. Je pro něj důležité, že chytá zápasy. Protože se letos nehraje druhá liga, bylo to pro něj těžší. Díky tomu, že mu vyšel zápas s Kladnem, získal sebedůvěru. Je to dobrý komunikativní kluk, mužstvo pro něj pracuje,“ popsal Holíkův přínos pro tým.

„Vyhráno“ ale 21letý nadějný brankář ještě nemá. Přestupové okno se zavře až s koncem ledna.

„Ještě řešíme jedno jméno,“ přiznal Jiří Sklenář. Uvidíme, jestli to vyjde, nebo ne. Pokud by to nevyšlo, máme dvojici Martin Holík – Míša Postava. S nimi bychom šli do zbytku sezony,“ dodal kouč.

Trošku nečekaný byl konec Daniela Dvořáka v Přerově. Ten vloni neudělal nejlepší dojem v konkurenčním Prostějově, první třetina utkání s Havířovem pak byla jeho poslední také u Zubrů. Klub to oznámil minulý pátek.

„S trenéry jsme se takto rozhodli i skrz příští sezonu. Pozici číslo jedna bychom stejně v další sezoně řešili jinak, tak jsme se rozhodli se s Danielem rozejít ještě před koncem přestupního termínu, aby i on měl ještě šanci si něco najít,“ vysvětlil Jiří Sklenář.

Třetím elitním soupeřem na venkovním ledě v řadě bude pro Zubry Poruba. Našlapaný tým chtěl v tomto ročníku atakovat postupové příčky, zatím okupuje šesté místo tabulky, pouhý bod za čtvrtým Přerovem.

„Náročný soupeř to bude určitě, má velice kvalitní mužstvo. Dobře se připravíme u videa a během pátečního tréninku. Bude to o tom, jak budeme dodržovat plán. Pokud se nám to podaří, máme tam šanci uspět,“ věří Jiří Sklenář.

Pokud by se to Hanákům povedlo, venku by uspěli už počtvrté v řadě, celkově by se jednalo o pátý triumf za sebou. „Venkovní zápasy doteď nebyly naší silnou stránkou. Jsme rádi za to, že to postupně měníme. I skrz to, že teď máme spoustu venkovních zápasů,“ uzavřel Sklenář.