Přerovským Zubrům ve středu v Jihlavě vychytal svou již pátou výhru, tým s Holíkem v bráně ještě neprohrál. „Cítím se teď dobře, když mám zápasové vytížení. Člověk si pak víc věří, což je i můj případ,“ prozradil v rozhovoru pro Deník.

Martine, co podle vás vedlo ke skalpu vedoucí Jihlavy?

Máme tři body, to je důležité. Stejně jako to, že jsme chytili začátek utkání, což se nám předtím moc nedařilo. Připravili jsme se velmi dobře a šlo to taky vidět. Na videu jsme si je dobře rozebrali. Myslím, že jsme je i zaskočili, byli jsme agresivní, napadali jsme, dostávali jsme se do brány.

Z vaší pozice brankáře jste s výkonem také spokojen?

Měl jsem dost práce, za což jsem rád, protože jsem tam nemusel mrznout. Góly mě ale mrzí, ten druhý byl trošku můj, tam mi to propadlo přes lapačku. Důležité jsou ale tři body, které nám hodně pomůžou.

Máte za sebou dvě těžká utkání venku, v sobotu jedete do Poruby. S čím do toho půjdete?

Poruba, znovu Jihlava a pak i Třebíč jsou těžké týmy. Bylo by super, kdybychom udělali další body. Tabulka je fakt vyrovnaná. Věřím, že ty zápasy zvládneme, je jedno, jestli budu chytat já, nebo se do brány dostane Posty (Michal Postava, pozn. red.).

Vy jste se chytil při nečekané premiéře s Kladnem, pomohlo vám to?

Jsem rád, že jsem se do brány dostal. Doufám, že tam teď budu co nejdéle. Budu dělat všechno pro to, abych ukázal, že na to mám.

Nakonec to vypadá, že se formujete jako přerovská jednička. Co na to říkáte?

Vůbec jsem to nečekal. Nevím, čím to je, ale i minulý rok jsem začínal z pozice trojky a nakonec jsem se v Havlíčkově Brodě stal jedničkou. Teď jsem na začátku nechytal a situace se takto vyvrbila. Vůbec nad tím nepřemýšlím. Gólmani, co tady byli, byli kvalitní a já se budu snažit navázat na jejich výkony.

Trenéři vás chválili prakticky po každém zápase, cítíte se dobře i díky této důvěře?

Tak určitě. Kluci mi hrozně pomáhají. Co oni odbrání a zblokují, to je někdy neuvěřitelné. Je radost chytat za takovou obranou. Cítím se teď dobře, když mám zápasové vytížení. Člověk si pak víc věří, což je i můj případ.

Blíží se play-off a s ním ještě větší zodpovědnost. Jste na to připraven?

Jo, určitě. Myslím, že čím vypjatější zápas, tím víc si to užívám a věřím si. Uvidíme, jak to bude nastavené s gólmany. Do konce sezony zbývá pár zápasů a my potřebujeme uhrát čtyřku. Od prvního do posledního hráče uděláme maximum pro to, abychom se tam dostali.