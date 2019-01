Přerov – Po pěti měsících bojování a hokejového zápolení o body přichází na řadu nejdůležitější část sezony. Základní i nadstavbová část druhé ligy, skupiny Východ už je zapomenuta, všechno se maže a jde to tuhého. Už dnes (v úterý) se totiž úderem osmnácté hodiny otevře brána, kterou projde osm nejlepších týmů do dlouho očekávaného play-off.

Jestřábi (v červeném) proti Zubrům | Foto: DENÍK/Miroslav Mazal

Mezi osmičkou nejúspěšnějších samozřejmě i letos nechybí hráči HC ZUBR Přerov, kteří si postup zajistili už s měsíčním předstihem a díky obsazení čtvrtého místa budou čtvrtfinále začínat na domácím ledě. Soupeřem v sérii hrané na dva vítězné zápasy jim bude rival z Prostějova! Lepší tým si na úvod play-off hokejisté i fanoušci nemohli přát, takže si derby rozhodně nenechte ujít a přijďte Zubry povzbudit.

Upozornění pro diváky

Vstupné na čtvrtfinálové zápasy zůstalo nezměněno. Pokladny na zimním stadionu budou otevřeny už od 16.30, tedy hodinu a půl před zápasem.

„Prosíme všechny diváky, aby si ve vlastním zájmu přišli vstupenky koupit co nejdříve a vyhnuli se tak obrovským frontám, které se budou krátce před začátkem zápasu u pokladen tvořit. Otevřeno bude navíc ještě další prodejní místo na recepci hotelu Zimní stadion,“ upozorňuje Lubomír Svoboda, marketingový manažer.

Permanentní vstupenky už na zápasy play-off neplatí, ale nyní slouží jako místenky, takže o své sedadlo na tribuně rozhodně nepřijdete. Sektor pro hostující fanoušky bude nepřístupně oddělen od dalších částí stadionu a při vstupu do haly budou prováděny kontroly nebezpečných předmětů, které budou jejich majitelům zabaveny.

Jen na dva vítězné

Zatímco loni bylo play-off odstartováno až v druhém březnovém týdnu, tak letos měla druholigová soutěž v dlouhodobé části mnohem větší kvapík a skončila o celý měsíc dříve. V rychlejším tempu však budou letos i vyřazovací boje, jejichž systém spousta družstev před sezonou hodně kritizovala. Čtvrtfinále a semifinále se totiž hraje pouze na dva vítězné zápasy a až následná finálová série pak na klasické tři výhry. První dvě kola tedy budou muset týmy hrát s obrovským nasazením. Kdo zaváhá v úvodním zápase, může velmi brzy přijít o všechno.

Play-off už dlouhou dobu vyhlížela obrovská spousta fanoušků, ale zřejmě jen málokdo z nich očekával, že na Zubry ve čtvrtfinále padne geograficky i tabulkově nejbližší a podle všeho také nejpikantnější soupeř. Zajímavá shoda náhod však přišla, a tak se přerovský tým postaví v sérii na dva vítězné zápasy proti Prostějovu.

Derby ve čtvrtfinále slibuje úžasnou podívanou, a protože se oba týmy mohou pochlubit velmi početnými fanouškovskými tábory, budou zimní stadiony v Přerově i Prostějově zcela určitě narvané k prasknutí.

V první přestávce dnešního utkání budou definitivně uzavřeny divácké soutěže a výhercům předány všechny ceny. Po druhé třetině pak přijde na řadu tradiční střílení na malé branky.

Vyhrál vždy domácí

Bilance obou týmů v letošní sezoně je na zápasy vyrovnaná 2:2, takže podle papírových předpokladů by mělo jít o velmi vyrovnanou sérii. Zubři i Jestřábi si v dlouhodobé části soutěže drželi domácí neporazitelnost, jenže pro utkání ve vyřazovacích bojích mohou být tyto statistiky velmi ošidné. Nyní totiž budou rozhodovat na ledě maličkosti, případný úspěch může zhatit jediná chyba a velkou roli bude hrát i pověstná „paní Štěstěna“.

Obě družstva by měla do čtvrtfinále nastoupit ve velmi silných sestavách. Jestřáby sice v závěru nadstavbové části trápila obrovská marodka, ale ta se až na jedno jméno zcela vyprázdnila, a proto trenérské duo Zachar – Kužílek může už operovat s početnějším kádrem. Chybět Prostějovu bude jen útočník Patrik Šebek, který si v zápase s Orlovou zlomil prst.

Naopak nedávní marodi Tomáš Halouska, Jan Kolibár, David Zachar, Robert Jedlička a Lukáš Duba budou připraveni zasáhnout do boje. Do branky by se měl v prvním utkání série postavit Dalibor Sedlář, který dostal přednost před Jiřím Slovákem, jemuž se v poslední době příliš nedařilo.

Přerovský tým také nastoupí v téměř kompletním složení. Chybět bude jen zraněný útočník Matěj Blinka. Malý otazník pak visí nad Antonínem Sprušilem a Tomášem Sršněm, které v minulém týdnu sklátila nemoc, a také u zlínských obránců Martina Matějíčka a Tomáše Valenty.

Sestavy soupeřů v posledním utkání

HC ZUBR Přerov: Tihlář – Pala, Faltýnek, Osina, Ferenc, Vlček, Novajovský, Musil, Sklenář – Kolář, Blinka (49. Kundrátek), Ševčík – Kočara, Hanák, Kotásek – Sedlák, Kolařík, Ditrich – Kohút, Menšík.

LHK Jestřábi Prostějov: Sedlář – Peštuka, Kolibár, Doseděl, Staněk, Janáček, Paška – Šimo, Zbořil, Stejskal – Žajgla, Coufal, D. Šebek, – Meidl, P. Šebek, Smejkal – Čuřík, Stráněl, Kryl – Bartošek.

ALEŠ NOVOTNÝ