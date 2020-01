Hokejisté Olomouckého kraje v přípravných zápasech před turnajem všechno prohrávali. Potom trenér Kamil Skoumal doplnil tým o čtyři mladíky, mezi nimiž byl i syn Lukáše Galvase, Tomáš, a s nimi odstartoval outsider velkolepou jízdu.

„Po osmi prohraných zápasech to ti mladší kluci neskutečně zvedli,“ prozradil kouč Skoumal.

Jakmile jeho tým nastoupil na led zimního stadionu v Chebu, přípravné zápasy byly rázem zapomenuty. „Nakonec se nám povedlo družstvo dobře poskládat,“ myslí si Skoumal.

Úvodní den smetli hokejisté soupeře z Jihočeského a Libereckého kraje 5:1 a 5:2. V nastaveném trendu pokračovali i o den později, v úterý. To jejich vzrůstající formu odnesl obhájce prvenství z Vysočiny (2:0) a Plzeňský kraj (6:1).

V závěrečných bojích ve skupině přišlo varování od Zlínského kraje, kdy svěřenci kouče Skoumala utrpěli debakl 2:7. „Nevyšla nám jedna třetina. Spadli jsme na zem a nakoplo nás to,“ hledal pozitiva trenér.

A měl pravdu, protože v odpoledním duelu si tým poradil s Jihomoravským krajem 3:0, díky čemuž svoji skupinu ovládli.

JE TO O MORÁLU

Ve čtvrtek přišly na řadu semifinálové duely. Olomoucký kraj vyzval druhého z vedlejší skupiny, Královéhradecký kraj, který se musel k zápasu přesunout z Karlových Varů. Ale cesta na jeho hráčích znát nebyla, protože po úvodní třetině vedli 3:0.

„Kluky jsme na to chystali, ale nepovedlo se nám chytit úvod, potom jsme už zase předváděli dobrý výkon,“ hodnotil Skoumal. Ani zlepšený výkon nestačil a jeho svěřenci prohráli 2:5.

V souboji o bronzové medaile vyzvali podruhé v turnaji Vysočinu. „Přál jsem si Moravskoslezský kraj, který je sice favorit turnaje, ale myslel jsem si, že Vysočinu podruhé neporazíme. Je to urputný a nepříjemný soupeř,“ nebyl optimistický před klíčovým soubojem trenér ze Šumperku.

A Vysočina rozjela zápas lépe. Vedla 1:0.

„Potom jim asi došli síly. Byli jsme lepší,“ všiml si Skoumal. Jeho svěřenci dokázali osmý duel ve čtyřech dnech otočit a vyhrát 2:1.

„Po dopoledním semifinále jsme kluky pochválili za dvě třetiny a odrazili se od toho k tomuto duelu. Celý turnaj jsme jim říkali, že to je jenom o morálu. Zápasů bylo hodně, ale bylo to pro všechny stejné a věděli jsme, že to v nich je a vyhraje ten, kdo bude chtít víc. Věděli jsme, že když je to nebude bolet, tak nevyhrajeme a oni přes tu bolest šli,“ pokračoval pyšně Skoumal.

Pomohli jim k tomu i výborní diváci. Ač to do Chebu daleko, tak v hledišti měli jasně navrch. „Hodně nás povzbuzovali a kluci tu podporu cítili,“ chválil trenér třetího týmu turnaje: „I organizátoři to udělali hezký. Všechno bylo na nejvyšší úrovni.“

Před turnajem by jeho parta třetí příčku jednoznačně brala. „Teď je škoda, že nám chyběl krůček do finále. Ale byla to dřina a předvedli jsme výborný výkon,“ zakončil Kamil Skoumal, který tento úspěch staví nejvýše ve své trenérské kariéře.

Trenér o skládání týmu:

„Tým jsme skládali jen ze čtyř mančaftů, kterými byli Přerov, Prostějov, Olomouc a Šumperk. Je výhoda, že jsem ze Šumperku a kluky znám a oni ví, co po nich chci. To hodně napomáhá souhře.“

Trenér o největších oporách:

„Hráči Přerova Tomáš Kuchta a Jan Kuchta byly naše dvě největší útočné síly a patřili k nejlepším hráčům celého turnaje. Tomáš Galvas tady neměl ani být, protože prvních osm duelů jsme hráli bez něj. Potom jsme ho ale do týmu zařadili a zapadl výborně. Je fantastický na kotouči, má přehled a výborně bruslí. Byl rozdílovým hráčem.“

Semifinále:

Olomoucký kraj – Královéhradecký kraj 2:5 (0:3, 0:0, 2:2)

Branky a nahrávky: 32. Kuchta (Peškar), 38. Seidenglanz (Verner, Peškar) – 2. Král (Šimek, Mráz), 6. Král (Šimek, Vencl), 10. Klíma (Felcman, Dunda), 42. Klíma (Sláma), 43. Šimek.

Zápas o 3. místo:

Olomoucký kraj – Kraj Vysočina 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 27. Jeřábek (Janech, Drábek), 37. Janech (Kuchta, Peškar) – 2. Kudrna (Novák).

Olomoucký kraj: Vojtek – Zavoral, Drábek, Svozil, Nášel, Galvas, Compel, Juřík, D. Cekr – Seidenglanz, Lichner, Izák, Janech, Jeřábek, Verner, Hanák, T. Kuchta, J. Kuchta, Peškar, Ungr.