„Sezona byla šílená. V létě jsem byl dva měsíce bez práce, neměl jsem nic. Pak jsem podepsal Kometu, tam jsem čuchnout nedostal a byl jsem rád za Přerov, kde se dařilo a byla tam skvělá parta,“ vrátil se Kacetl někam do září loňského roku. „V Přerově to bylo skvělé, lidé z klubu dělají hokej srdcem. Moc rád jsem tu působil,“ říkal v prosinci po svém odchodu.

Za MEO odchytal devět zápasů. Devět výborných představení, které jako by předznamenaly úžasný závěr Kacetlova ročníku. Úspěšnost zásahů vyšrouboval k 95 procentům a byl jasně nejlepším gólmanem Chance ligy. A tak přišla nečekaná (ale zasloužená) nabídka.

„Pak si mě vytáhl Třinec. Zpočátku to ani tady nebyla velká sláva, co se týká mých výkonů. Nahoru dolů, jak jste všichni slyšeli a četli, chvíli jsem se tu hledal,“ přiznal třicetiletý brankář.

A nakonec se našel v pondělí s Masarykovým pohárem nad hlavou. Třinci vychytal prakticky celé play-off a byl klíčovým článkem velkolepé obhajoby.

„Snažil jsem věřit sám sobě. Věděl jsem, že makám na sto procent, prostě někdy je takové období, kdy se nedaří. Věřil jsem, že se to otočí. Ta příležitost v play-off mi spadla pomalu z nebe, snažil to chytit za pačesy a říkal jsem si, že možnost hrát o titul se už nemusí opakovat. A s takovým týmem před sebou… Snažil jsem se tam nechat všechno a vydat se ze všech sil,“ dodal.

Výsledek? Šestnáct zápasů, dvanáct výher, šest čistých kont (nikdo jich v play-off historicky nevychytal více), úspěšnost zásahů 95,51 procenta, 1,11 inkasovaných branek za zápas a rekord v neprůstřelnosti. Kacetl formu načasoval neuvěřitelně.

„Kdyby mi to někdo řekl před sezonou, nebo i před play-off, říkal bych si: No, to určitě. Je to skvělé. Budete říkat, že to je jen fráze, ale já ji jako frázi neberu, je to pravda. Vděčím za to klukům. Nejvíc zblokovaných střel, moc pomáhali dozadu, nechali na mě jednoduché střely,“ nezapomněl na spoluhráče.

Ondřej Kacetl tak mohl v play-off vyčapat i brněnskou Kometu, kde jeho cesta za šíleným titulem vlastně začala. Nejtěžší moment vyřazovací části ale našel zkušený gólman jinde.

„Sedmý zápas s Boleslaví, kdy se hrálo padesát minut 0:0. Víte, že jedna chyba, jeden gól může rozhodnout, a udělat celou sezonu. To bylo nejtěžší na nervy,“ přiznal.

Ročník tak nakonec v semifinále skončil přerovskému odchovanci Davidovi Šťastnému. Ondřej Kacetl mohl dopsat závěrečnou kapitolu krásného příběhu ve finále. A asi by to byl o něco větší bestseler, ještě silnější okamžiky však prožíval po osobní tragédii třinecký kapitán Petr Vrána.

„Chtěl bych před ním hluboko smeknout. Ta situace, která se stala, jak jsem s tím vyrovnal… To nedokáže kdekdo. Díky němu, i pro něho jsme to hráli, protože je neskutečný bojovník. Jak nám pomáhal, jak byl lídrem a nešlo na něm v uvozovkách ani poznat, že se něco stalo… Neskutečný, neskutečný, fakt byl výjimečný,“ má jasno Ondřej Kacetl.