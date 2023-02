Jan Svoboda je v pořádku, Jestřábi se kvůli ne zrovna citlivému zásahu jednoho z hlavních sudí cítí poškozeni. „Derby je vyhecované pokaždé. S Prostějovem je to tady nejvíc. Minule jsme u nich prohráli a těšili se na to, až jim to doma vrátíme. Řekli jsme si, že tady určitě neprohrajeme. A to jsme splnili,“ řekl v pozápasovém rozhovoru.

Tohle derby bylo hlavně pro vás vzhledem k situaci v tabulce ještě důležitější než obvykle. Cítili jste to před zápasem?

Do zápasu s Jihlavou jsme to měli ve svých rukou, teď proti Prostějovu už ne. Ale na to jsme nekoukali. Řekli jsme si, že jdeme pro tři body, že si tu šestku ještě zkusíme uhrát sami. Dnes jsme hráli úplně jinak. Každý hráč hrál týmově. Jsme spokojeni.

Sledovali jste průběžný stav utkání Frýdek-Místek – Zlín?

Vůbec. Po druhé třetině to bylo 3:0 pro Frýdek, někdo to snad na zimáku hlásil, ale soustředili jsme se jen na sebe. Bylo to před třetí třetinou proti Prostějovu dva góly, nic hotového. Věděli jsme, že Prostějov předešlý zápas se Slavií otočil z 0:3 taky úplně v klidu. Hráli jsme do poslední sekundy a naštěstí to dobře dopadlo.

Dobře to dopadlo i díky vám. Po vašem bloku a přerušení hry neplatila vyrovnávací branka Prostějova. Vlétl jste tam nebojácně. Jak moc to bolelo?

No… (pousmál se). Já jsem jen viděl, jak puk dostal můj bek (v tomto případě útočník Veselý, pozn. red.), tak jsem zavřel oči, šel do toho a naštěstí to dopadlo tak, jak to dopadlo. Dorazili to tam po odpískání. Pak tam byla euforie. Zvedli jsme diváky ze sedaček a jsem rád, že nám pomohli ke třem bodům.

Vrátilo se vám štěstí z předešlého smolného utkání s Jihlavou?

Nebyli jsme v hodně zápasech schopni dát více než jeden gól. Dnes se to prolomilo. Šli jsme štěstí naproti.

Byl jste hodně vidět, přestože jste se střelecky neprosadil, byla tam i spousta hitů, byl jste hodně namotivovaný?

Hlavní jsou tři body. Snažil jsem se dělat všechno naplno pro tým. Dohrávat soupeře, lítat. Věděli jsme, že hrají na tři lajny a budou zavaření, že by obránci mohli udělat nějaké chyby. A nějaké udělali. Bohužel mi to tam dnes nepadlo, ale je jedno, kdo dá góly. Hlavně, že jsme dali čtyři a vyhráli.

Jak se nachystáte na poslední klíčovou bitvu v Sokolově?

V úterý si někdo dá volno, někdo jen lehce potrénuje. Už je to vlastně play-off. Den zápas, den trénink. Jedeme si určitě pro tři body. Je to v našich rukách, nic nenecháme náhodě. Jak budou ostatní týmy hrát předkolo, my se budeme chystat na čtvrtfinále. Strašně se na to těšíme a chceme udělat dobrý výsledek.

Přemýšlel jste nad možnými soupeři ve čtvrtfinále?

Já jsem určitě nechtěl Třebíč. Jinak tam byly kolem třetího místa Vsetín s Porubou a Prostějovem. Ale to už je jedno. Play-off je úplně něco jiného než základní část. Záleží na malých detailech, musíme věřit v naši sílu.

