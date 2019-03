Meo nasázelo soupeři hned čtyři branky v přesilové hře a další dvě přidalo ve vlastním oslabení.

V utkání se dvěma góly blýskli obránci Hruška a Pala, další branky přidali Martinák a Rak.

HC ZUBR Přerov – HC Spartak Pelhřimov 6:1 (2:0, 2:0, 2:1)

Domácí vstoupili do utkání opět bojovně naladěni a dali o sobě poprvé vědět v závěru třetí minuty, kdy ale u tyčky nikým nebráněný Martinák nedokázal puk usměrnit do branky.

O dvě minuty později hrálo Meo dvojnásobnou přesilovku, kterou však gólově nezužitkovalo. Po chvíli zahrozili i hráči Spartaku a zaměstnali brankáře Sedláčka. Ten ale pokryl střelu Dvořáka a zlikvidoval i dorážku Kočana.

Nejblíže prvnímu gólu byl v desáté minutě Sprušil. Jeho únik po křídle však gólman Kaiseršot zlikvidoval. V další početní výhodě už se ale Zubři poprvé radovali, když Šimo skvěle našel Palu a jeho projektil skončil až v síti. Pelhřimov byl po inkasovaném gólu pod tlakem a musel tak faulovat. Lazorišákovo vyloučení dokázali Zubři bleskově potrestat.

Po přihrávce Šima dorazil puk do branky obránce Hruška – 2:0. V závěru první třetiny hráli také hosté v početní výhodě, ale střely Heřmana a Šejnohy svůj cíl nenašly.

Začátek prostředního dějství přinesl útočnou akci Sprušila. Jeho první střelu Kaiseršot zlikvidoval, druhá pak šla nad. Ve 26. minutě chybovala pelhřimovská obrana, která umožnila Korčákovi dostat se do samostatného nájezdu.

Útočník Zubrů však v zakončení selhal. O tři minuty později Zubři zkompletovali přesilovkový hattrick. Na modré čáře získal puk Pala a na jeho bombu byl Kaiseršot krátký – 3:0. Oba týmy se pak v dalších minutách střídaly v přesilových hrách.

Největší možnost snížit měl Pelhřimov na začátku 32. minuty během dvojnásobné početní výhodu. Práci brankáři Sedláčkovi však ulehčili obránci, kteří toho Spartaku příliš nedovolili. V polovině 36. minuty se Přerov dočkal gólu i ve vlastním oslabení, když se po Rakově přihrávce střelecky prosadil Martinák – 4:0.

Dvě minuty před koncem druhého dějství mohl první gólový úspěch soupeře zaznamenat Dvořák, ale i tentokrát byl strážce přerovské svatyně pozorný. Ve třetí třetině jako první zahrozili hosté. Z bezprostřední blízkosti však Kočan zamířil mimo, a stejně neúspěšný byl i po chvíli Plachý. Ve 48. minutě rozehrál Přerov další dvojnásobnou početní výhodu a skóre se znovu měnilo.

Svoji druhou branku v utkání vstřelil obránce Hruška – 5:0. O minutu později se diváci dočkali i šarvátky jako vystřižené z kanadskoamerické NHL, ve které si to rozdal Korčák s Kloučkem. Oba boxeři poté zamířili předčasně do sprch s tresty na pět minut plus do konce utkání. V úvodu 52. minuty se gólového úspěchu dočkal i Pelhřimov.

Za záda brankáře Sedláčka prolétl puk po střele Anderleho – 5:1. V posledních minutách zápasu mohli hráči v bíločervených dresech ještě snížit skóre. V přesilovce pět na tři ale tentokrát brankář Sedláček vytáhl ze svého repertoáru skvělý zákrok a vychytal Spudila.

Závěr střetnutí pak řádně okořenil útočník Rak, který si v oslabení po Martinákově souhře najel až před brankáře a přesným zakončením k tyčce upravil výsledek na konečných 6:1.

Branky: 10:53 Pala (Šimo, Hruška), 13:42 Hruška (Šimo), 28:44 Pala (Rak), 35:35 Martinák (Rak), 48:29 Hruška, 57:54 Rak (Martinák) – 51:14 Anderle (Pelán, Kočan).

Statistiky – vyloučení: 10:15, využití: 4:0, v oslabení: 2:0, střely na branku: 49:36, buly: 39:34, diváci: 800.

Sestavy

HC ZUBR Přerov: Sedláček – Pala, Halouska, Hruška, Vlček, Prinke, Ryšánek, Bauer – Kolář, Sprušil, Korčák, Kočara, Hanák, Rusek, Martinák, Šimo, Rak, Mališka, Kupec, Kundrátek.

HC Spartak Pelhřimov: Kaiseršot – Meloun, Smetana, Novák, Klouček, Spudil, Votápek, Tecl, Plachý, Pelán, Dvořák, Lazorišák, Šejnoha, Anderle, Kočan, Heřman.

Ohlasy trenérů

Jaroslav Beck (HC ZUBR Přerov): „Dnešní utkání rozhodly přesilové hry. My jsme se ale více zaměřili na to, abychom dělali co nejméně chyb v defenzívě. To se nám maličko podařilo. Byli jsme více jistější a do hry se dostala větší pohoda. Další domácí zápas proti Vsetínu bude určitě hodně nepříjemný, takže je potřeba se dobře připravit.”

Ladislav Kolda (HC Spartak Pelhřimov): „Domácí vyhráli zaslouženě, protože dokázali využít přesilovky, které měli k dispozici. Všechny góly Přerova dnes padly v přesilovkách a dokonce dva vstřelili i během naší početní výhody. My jsme přesilovky zahráli velmi špatně. Měli jsme celkem patnáct vyloučených a to bylo klíčové pro vývoj zápasu.”

Už ve středu 8. října se Zubři opět představí před svými fanoušky. Soupeřem jim bude celek Vsetína. Utkání na přerovském zimním stadionu začíná v 18 hodin.

Aleš Novotný