Olomoučtí hokejisté druhé vítězství ve čtvrtfinálové sérii s Karlovými Vary nepřidali. Na západě Čech se jim sice podařilo dostat se do vedení 3:1, ztratili ho však během dalších dvou minut a nakonec se před energetiky museli sklonit po výsledku 4:7.

Energie porazila Olomouc 7:4, srovnala stav série na 1:1. | Foto: HC Energie Karlovy Vary/Jakub Knap

„Vývoj zápasu nám hrál do karet, ale nedokázali jsme si s tím poradit, což je velká škoda," lomil po zápase rukama olomoucký kouč Jan Tomajko.

Ze začátku utkání byli mnohem aktivnější domácí, kteří byli vždy u všeho dříve a Moru v úvodní dvacetiminutovce jednoznačně přestříleli. Tato snaha jim také přinesla kýžené ovoce, když se po Beránkově přihrávce prosadil v čase 11:11 bombou z mezikruží Petr Koblasa. Hanáci se ale dokázali zvednout a hned v úvodu pětiminutové přesilovky slušně zaplněnou KV arenu naprosto šokovali. Nejdříve totiž čtrnáct sekund před zazněním první sirény srovnal Jakub Orsava a v poslední vteřince je poslal do vedení Jiří Ondrušek.

To bylo moc na karlovarského gólmana, který od začátku druhého dějství přepustil své místo mezi třemi tyčemi Vladislavu Habalovi. Tomu však jeho čisté konto nevydrželo ani pět minut. Po Bambulově příhře se do gólových statistik zapsal i Silvester Kusko. To ale ani zdaleka nebylo vše, protože už za dvě a půl minuty bylo srovnáno. Postarali se o to Matěj Stříteský s Ondřejem Beránkem, který využil vyloučení Řezníčka. A za další čtyři minuty už Západočeši zásluhou Hladonikovy přesné mušky dokonce vedli. Za přůběžného stavu 4:3 se tedy šlo podruhé do šaten.

Po pěti minutách třetí části pak bylo pro kohouty ještě hůř. Po Koblasově druhém přesném zásahu v utkání se totiž stadionem rozezněla Pátá. Bláznivý zápas ovšem pokračoval dál a ve 49. minutě byl rozdíl ve skóre už zase jen jednobrankový. Zasloužil se o to Jan Bambula. O několik okamžiků později ale o všem rozhodl Jiří Černoch. Ten totiž chvíli poté, co Olomoučtí nevyužili jím způsobenou přesilovku, se vrátil na led, chopil se puku, přebruslil celé hřiště a střelu vzal na sebe. Necelé dvě minuty před koncem pak stejný hráč poslal parádní přihrávku Koblasovi, který bez problémů dokonal hattrick.

Domácí hráli dobře, my jsme bohužel z rytmu vypadli. Inkasovali jsme gól na 2:3 a naše psychika začala kolísat. Žádné mužstvo nehraje celých 60 minut jen dobře nebo jen špatně. Karlovy Vary toho využily a vyrovnaly na 3:3. Rozhodl pak gól na 4:3,“ uzavřel Jan Tomajko.

Stav série hrané na tři vítězné zápasy je tedy vyrovnaný. Další zápas se odehraje na karlovarském ledě již zítra od 15.30.

HC Energie Karlovy Vary - HC Olomouc 7:4 (1:2, 3:1, 3:1)

Branky a nahrávky: 12. Koblasa (Beránek, Černoch), 26. Stříteský (Pulpán, Koffer), 28. Beránek (Havlín, Černoch), 32. Hladonik (Mikyska, Huttula), 45. Koblasa (Černoch, Beránek), 57. Černoch, 59. Koblasa (Černoch, Jiskra) – 20. Orsava (Knotek), 20. Ondrušek (Musil), 25. Kusko (Bambula, Plášek), 49. Bambula (Rašner, Ondrušek). Rozhodčí: Pražák, Květoň – Zika, Rampír. Vyloučení: 4:9, navíc Gríger (KVA) 5+10. Využití: 2:2. Diváci: 4164.

Karlovy Vary: Lukeš (21. Habal) – Havlín, Huttula, Pulpán, Stříteský, Dlapa, Mikyska, Bartejs – Koblasa, Černoch, Beránek – Rachůnek, Gríger, Hladonik – Redlich, Jiskra, Kohout – Kružík, Koffer, Kofroň. Trenér: David Burke.

Olomouc: Lukáš – Dujsík, Ondrušek, Rašner, Škůrek, Řezníček, Švrček, Mareš – Káňa, Musil, Orsava – Kusko, Knotek, Bambula – Plášek, Klimek, Navrátil – Kucsera, Menšík, Rutar. Trenér: Jan Tomajko.