„Abych se ale přiznal, tak nevím, co konkrétního za tím může být. Já se dívám hlavně na naše, a to mě šokuje. Snad kluci začnou poctivě dřít a zvládnou to,“ začíná rozhovor pro Deník.

Vzápětí ale najde nějaké okolností, které za vzepětím „malých“ stojí. „Jako o slabších týmech bych o nich určitě nemluvil, nikdo nebude lehký soupeř. Myslím si ale, že to bude kvalitou favoritů. Třeba Kanada mi nepřijde úplně silná. Nepřivezli zdaleka to, co by poskládat mohli, mají řadu mladých hráčů, talentovaných, jak říkají. Záleží, jak to zvládnou dál v této situaci,“ říká Moravec.

„Kanaďané tomu ale nepřikládají takovou vážnost a důležitost. Kdo mě ale vyloženě překvapil, jsou Švédové. To každopádně,“ poukazuje na porážky „Tre Kronor“ s Běloruskem a Dánskem.

Samozřejmě i za jeho éry byly k vidění nečekané výsledky. Šlo ale spíše výjimkou. „V roce 1999 v Norsku jsme museli na jeden zápas čekat, jak dopadne, abychom postoupili ze skupiny. Tam jsme na tom byli bídně, ale jak to skončilo,“ usmívá se při vzpomínce na turnaj, který byl začátkem zlatého hattricku.

„Vždy na startu šampionátu je jedno překvapení, letos jich je mnohem více. Až moc. I já na to koukám. Ale je to aspoň zajímavé, atraktivní pro diváky a fanoušky. Jen škoda, že nemohou být na stadionu,“ lituje David Moravec.

„Dřív se stávalo, že překlopila na stranu favorita až třetí třetina. Teď se to ale hodně vyrovnalo,“ míní asistent trenéra prvoligové Poruby, který je přesvědčený, že někdo ze „slabších“ týmů bude hrát čtvrtfinále. „Je to zamotané a vše k tomu směřuje. Myslím, že dál půjde Dánsko,“ uzavírá tipem David Moravec.