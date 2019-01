Přerov - Téměř dvě tisícovky diváků viděly ve středu na vsetínském Lapači vynikající druholigový hokej. Utkání mezi Vsetínem a Přerovem začali lépe Zubři a už ve druhé minutě se dostali po brance Martináka do vedení, ale další puk si už cestu do Plškovy klece nenašel.

Zubry po utkání ve Vsetíně čeká v neděli doma Prostějov. | Foto: Ilustrační foto/DENÍK/David Klein

Ve druhé třetině Vsetín nejdříve smazal ztrátu jednoho gólu, a poté dokonce skóre otočil. Velký boj přineslo i třetí dějství, ale diváci se už dalších gólu nedočkali.

Ve skvělé hokejové atmosféře tak souboj skončil fotbalovým výsledkem 2:1 pro domácí. Zápasu mezi Vsetínem a Přerovem kralovali po celou dobu oba brankáři. Jak Plšek na straně domácích, tak i Krejčí v přerovské svatyni předvedli řadu fantastických zákroků. Velký souboj na tribunách sváděli i fanoušci týmů.

Nutno říct, že více než stovka těch přerovských se na Lapači vůbec neztratila a celý zápas hnala Zubry k co nejlepšímu výkonu na ledě. Hráči v modrožlutých dresech bojovali o zlomení neúspěšné výsledkové série, ale ani obrovská bojovnost a obětavost jim k výhře nestačila. Hráčem zápasu na straně Přerova byl po zásluze vyhlášen brankář Zdeněk Krejčí.

Během šedesáti minut sice inkasoval dvě branky, ale pochytal obrovské množství šancí a tentokrát stálo při něm i tolik potřebné hokejové štěstí.

Krejčí: Nedaří se nám dát více gólů, to se potom těžko vyhrává

S jediným vstřeleným gólem vyhrát na ledě soupeře? To se nestává příliš často. Přerovští měli během zápasu řadu velkých šancí, skórovat mohli i po chybách vsetínských obránců, ale opět je zklamala koncovka.

Několik šancí z kategorie vyložených by si však góly jednoznačně zasloužilo. „Jak v kabině, tak i s vedení klubu jsme si řekli spoustu věcí a chtěli jsme tu nepříjemnou sérii dnes zlomit. Dlouho to vypadlo, že by se nám to mohlo podařit, ale neproměnili jsme hodně šancí, nedali jsme více jak jeden gól, a proto se nám to nakonec nepovedlo,“ řekl brankář Krejčí k zápasu na vsetínském Lapači, který nakonec skončil těsnou výhrou domácích.

Přerovský strážce branky dlouho držel naděje Zubrů na bodový zisk a s velkou podporou fanoušků podal jeden ze svých nejlepších výkonů za poslední dobu. Měl také pořádnou dávku štěstí, když se v závěru šesté minuty motal puk v jeho brankovišti a ani zkušený kanonýr Štraub ho nedokázal doklepnout do sítě.

Dvě minuty před koncem první třetiny na něj nevyzrála ani učebnicová teč vsetínského útočníka Klabačky. „Celkem se mi dařilo. Na konci první třetiny tam byla střela od modré čáry a domácí hráč to poté dobře tečoval. Puk tam nakonec trefil tyčku. V podstatě je to ale všechno zbytečné, protože jsme nevyhráli. Je to velká škoda,“ říká zklamaně přerovský brankář, který ve středu na pozici jedničky vystřídal Štefana Žigárdyho. Výsledková mizérie přerovských hokejistů tak nekončí a do kolonky porážek si Zubři udělali další čárku. „Opravdu už nevím, čím to je. Máme už velice dlouhou šňůru zápasů, ve kterých se nám nedaří dát více jak dva góly. To se potom těžko vyhrává,“ říká brankář Zdeněk Krejčí.

Václavíček: Hráčům nemůžeme nic vytknout, předvedli bojovný výkon

Zubři ve Vsetíně na body nedosáhli a opět se jim o něco zvýšila bodová ztráta na osmé místo, ale bojovali, a to také po utkání uvedl asistent trenéra přerovského týmu Lubomír Václavíček.

„Hráčům nemůžeme nic vytknout. Tak, jak pořád před zápasem říkáme, že pokud dáme tři góly, odvezeme si všechny body, tak to se zase dnes potvrdilo. Byl to bojovný výkon v opravdu krásném utkání, navíc podpořený dobře chytajícím brankářem Krejčím. Bohužel jsme ale zase bez bodu,“ uvedl asistent trenéra Zubrů krátce po skončení zápasu.

Přerovský tým tak ve Vsetíně navázal na sérii zahozených šancí z předchozích zápasů a vstřelil jen jedinou branku. Díky rychlému vedení a obětavosti obránců měli Zubři šanci bodovat, nakonec to však bohužel znovu nevyšlo.

„Mysleli jsme si, že když kluci přidají ještě více bojovnosti, tak že se nám už konečně podaří štěstí dostat na naši stranu. Bohužel jsme zase v tom tlaku ve třetí třetině, když už byl brankář Plšek překonaný, trefili jen spojnici brankové konstrukce. A třeba Honza Kolář netrefí skoro prázdnou bránu. To jsou takové momenty, které to utkání prostě rozhodují,“ říká Václavíček k produktivitě svého týmu.

O tom, že lední hokej je opravdu tvrdý sport, se mohli přesvědčit dva obránci týmu Zubrů. Petr Hruška i Dalibor Kubala museli průběh hry na pár minut opustit, ale nakonec na jejich straně k vážnějším zraněním nedošlo. „Hruška dostal od vlastní hokejky tečovaný puk do brady. Tam to byla jen tržná rána, takže to nakonec nic vážného nebylo. Kubala zase má po souboji u mantinelu naražené rameno. Oba dva by ale měli být do nedělního utkání v pořádku,“ hlásí Václavíček.

Závěr tohoto týdne totiž bude ve znamení dalšího nelítostného souboje, který bude navíc zřejmě ostrý jako břitva. Na domácím ledě se Zubři postaví proti prostějovským Jestřábům, kteří v současné době podávají velmi dobré výkony a po špatném vstupu do ligové soutěže už stoupají v tabulce vzhůru.

„Na Prostějov se musíme dobře nachystat. Doufám, že nebudeme v nějaké křeči, protože rozhodně nemáme proč. Horší už to prostě být nemůže. Musíme se pokusit do Vánoc urvat co nejvíce bodů. Klíčem k úspěchu v nedělním utkání by mohla být ta velká dřina jako ve Vsetíně. Chce to větší důraz před brankou a jít drzejším způsobem do zakončení,“ říká asistent trenéra Zubrů.

Prozradil také, že do nedělního souboje by už mohl naskočit útočník Vladimír Kočara, kterého delší dobu trápilo zranění.

„Do nedělního zápasu už by mohl nastoupit útočník Kočara. Doufáme, že bude ve formě. Už se zapojil do tréninku a chce hrát. Byla by to další posila a v tom útoku by to mělo být cítit. Samozřejmě je po zranění, takže to možná nebude ještě stoprocentní výkon,“ uzavírá Lubomír Václavíček plány k nedělnímu utkání na domácím ledě s Prostějovem.

Aleš Novotný