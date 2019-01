Přerov -Další nešťastná porážka. Přerovští hokejisté nenavázali na dvoubodový zisk ze středečního domácího utkání s Velkým Meziříčím a v Pelhřimově prohráli o dvě branky.

Pavel Hanák: Musíme prostě bojovat a snažit se vstřelit nějaké góly. | Foto: Ilustrační foto/DENÍK/David Klein

K bodům však rozhodně neměli daleko. Dlouhou dobu si drželi jednobrankové vedení a ve třetí třetině bojovali i za vyrovnaného stavu. V závěru se ale více usmálo štěstí na domácí, kteří se po výhře posunuli v tabulce před Přerov.

Pavel Hanák byl sice hodně zklamaný, ale utkání přesto zhodnotil. „Je to pořád dokola. První gól jsme dostali po naší velké chybě. Poměrně rychle jsme se však vzpamatovali a dvěma brankami to otočili. Drželi jsme to dlouho, ale opět se nám nepodařilo proměnit řadu šancí, za což jsme byli pak potrestáni. Zase jsme po chybě dostali gól a domácí to nakonec rozhodli,“ stěžoval si po utkání.

V polovině osmé minuty zápasu nebylo navíc vůbec jasné, jestli agilní přerovský útočník utkání dohraje. Byl totiž velmi nepěkně zasažen od domácího obránce Krpálka holí v obličeji a dlouho ležel na ledě.

„Vyhazoval jsem tam puk ze třetiny, poté jsem se otočil a viděl jsem před sebou jen napřaženou hůl domácího hráče. Podle mě to byl likvidační faul a rozhodčí měl domácímu hráči dát trest na pět minut plus do konce utkání. Bohužel mu nakonec ale dal jen dvě minuty,“ uvedl Hanák. Ten nakonec utkání bez problémů dohrál a týmu ve středečním utkání ve Vsetíně rozhodně nebude chybět.

Zubry však na Valašsku nečeká nic jednoduchého. Valašský hokejový klub totiž v posledních třech zápasech bodoval a do hokejové bitvy tak dnes půjde pořádně nabuzen. Navíc s podporou obrovského množství fanoušků. „Musíme prostě bojovat a snažit se vstřelit nějaké góly. Nejlépe hrát tak, abychom udělali co nejméně chyb v obraně, zápas oddřeli a třeba vyhráli jen 1:0.

Ve Vsetíně chodí na hokej dva a tři tisíce diváků, takže je jasné, že domácí poženou. Toho se nesmíme bát, musíme každý bojovat. Nic jiného nám už v současné době nezbývá,“ uzavřel Pavel Hanák krátké povídání po utkání v Pelhřimově.

Beck: Zápas jsme neměli ztratit

V podobně smutném tónu se neslo i hodnocení přerovského kouče Jaroslava Becka. „Tohle se stát nemělo, je to hodně špatně,” uvedl hlavní trenér Zubrů. Zápas se ale pro Přerov vyvíjel dobře a Zubři si dlouho drželi jednobrankové vedení.

Nakonec však o svůj gólový náskok přišli a po dvou brankách domácích v závěru zápasu muselo Meo skousnout další porážku. „Zápas jsme měli rozehraný poměrně dobře. I když ten výkon nebyl zrovna ideální, tak jsme zápas neměli ztratit. To je hrubá chyba. Dokonce za nepříznivého stavu 2:3 jsme měli dobré šance. Třeba Honza Kolář to z otočky netrefil,“ litoval trenér Beck velkého množství zahozených střeleckých příležitostí.

Důkazem toho, že se od Zubrů odvrátila i hokejová štěstěna, je akce při hře bez brankáře, kdy mohli pohodlně dorazit puk do prakticky prázdné branky. Místo toho se však puk nešťastně odrazil od ležící hole brankáře Jirkůva.

„To, co se stalo při hře bez brankáře, je opravdu velká kuriozita. Ale bohužel v hokeji se takové situace stávají,“ uvedl Jaroslav Beck k poslední minutě zápasu, kdy měl přerovský tým k vyrovnání opravdu blízko.

Kolda: Jsou to pro nás skvělé body

Ladislav Kolda, trenér hokejistů Spartaku Pelhřimov po utkání spokojeně odpovídal na otázky novinářů a hned na začátku chválil kvalitu zápasu, ve kterém se proti sobě postavili sousedé v tabulce. „Utkání mělo velmi dobrou úroveň a dobře se bruslilo. Hned na začátku jsme se dostali do vedení, ale po dvou slepených gólech soupeře jsme zvolnili a také trochu znervózněli,“ hlásil krátce po skončení vítězného utkání.

Diváci v Pelhřimově viděli opravdu velmi dobrý druholigový hokej. Mnoho šancí si vypracovaly oba týmy, ale hráči Spartaku byli v závěrečných minutách duelu nakonec šťastnější.

„Kdo to zlomí na svoji stranu, bylo opravdu dlouho na vážkách. Naštěstí se ten výsledek podařilo zlomit nám. Musíme ale přiznat, že v závěru jsme měli velké štěstí. Tam ležela brankářská hokejka a Přerov mohl vyrovnat prakticky do prázdné branky. My jsme dostali nešťastný gól dvě vteřiny před koncem v Orlové, tak jsme si to štěstí zase vybrali my,“ řekl spokojeně domácí trenér.

Jediné, co se pelhřimovskému týmu nedařilo, byly přesilové hry. V těch se Zubři dobře bránili a mnohdy ani nepovolili domácím usadit se na delší čas v útočném pásmu. „V přesilovkách se nám nedařilo. Jen Plachý jel v první třetině sám na brankáře, ale je škoda, že to neproměnil. Nám během přesilovek vázla kombinace a soupeř se v oslabení poměrně dobře bránil. Hráčům jsem také vytýkal, že málo střílejí. Místo střelby chtějí hodně kombinovat,“ uvedl zkušený trenér Ladislav Kolda k přesilovým hrám svého týmu.

Nevyužité přesilovky ho však nakonec mrzet ani nemusí, protože díky vítězství 4:2 Pelhřimov poskočil v tabulce na jedenácté místo a dokonce i před Zubry. Navíc v posledních zápasech předvedl dobré výkony a posbíral také slušnou řádků bodů.

„V kabině jsme ani nemuseli zvyšovat hlas, protože u hráčů byla velká vůle bojovat a pokusit se zápas otočit. Vyříkali jsme si pár taktických věcí, které jsme dělali špatně, a nakonec i s trochou štěstí se nám podařilo ten výsledek zvrátit. Jsou to pro nás skvělé body,” radoval se trenér Kolda.

Zmínil poté i brankáře Štefana Žigárdyho, který se v přerovském dresu představil vůbec poprvé a domácí střelce dlouho trápil. Je vidět, že má zkušenosti a že je to hodně platný hráč. Hodně toho pochytal,“ uzavřel zápasové hodnocení trenér Spartaku Pelhřimov Ladislav Kolda.

Aleš Novotný