Po výhře nad Roller Storm Praha a zejména díky triumfu nad do té doby vedoucími pražskými Rats ovládli základní část nejvyšší soutěže. Jako vůbec první tým v historii tak převzali Pohár Karla Rachůnka pro nejúspěšnější celek základní části.

„Je to neskutečný historický úspěch pro přerovský inline. Jednou jsme byli ve Final Four, ale v základní části jsme neskončili lépe než pátí. Znamená to také to, že bychom se měli kvalifikovat do Ligy mistrů. To je úplná bomba,“ neskrýval nadšení kapitán Přerova Pavel Hanák.

Během hokejové sezony sportovní manažer HC Zubr Přerov je i ve svých 39 letech tahounem Night Birds. V základní části nasbíral v 11 zápasech 35 bodů (14+21) a skončil v elitní pětce kanadského bodování soutěže. Lépe z Přerovanů na tom je pouze Petr Školoud (28+9).

„Užívám si to, ale je to strašné,“ smál se Pavel Hanák. „Myslím fyzicky. Celý rok nic nedělám, sedím v kanceláři, pak slezu dolů a začnu s o patnáct let mladšíma klukama trénovat. Ale jsem za to rád. Mám skvělé spoluhráče,“ usmíval se člen české reprezentace Masters, kterou čeká zanedlouho mistrovství světa.

Přerovské Sovičky tak do play-off vstoupí v roli favorita a mají reálnou šanci na titul mistrů republiky. V extralize navíc byli suverénní, jedinou prohru 6:8 utrpěli s třetími Černošicemi, herně se jim pak vyrovnali pouze druzí Prague Rats a pátí Eagles Olomouc.

„Černošice i Rats jsou jasnými kandidáty na boj o zlatu. Doufám, že se k nim přidáme i my a budeme je trápit tak, že titul získáme my,“ přeje si Pavel Hanák.

Ve čtvrtfinále se Přerované utkají s někým z úspěšných týmů předkola play-off, které si zahrají Brno, Boskovice, Zlín a Roller Storm.

„Je možné, že mančafty, co jsou pod námi, mohou hodně posílit. Mají na soupisce ještě spoustu zahraničních hráčů, kteří se mohou přidat. Je to nevyzpytatelné. Samozřejmě chceme porazit každého,“ má jasno zkušený forvard Soviček.

IHC Night Birds Přerov – IHC Prague Rats 4:3 (1:0, 1:2, 1:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 10. Navrátil (Andrýsek), 22. Školoud (Hanák, Zbořil), 35. Jergl (Ferenc), 41. Zbořil (Jergl, Hanák) – 20. Pavlata (Tvrzník, Brandejský), 22. Tvrzník (Přibyl, J. Bernad), 39. Tvrzník (J. Bernad, Přibyl).

Přerov: Dohnal – Husák, Gremlica, Zbořil, Andrýsek, J. Ferenc – Školoud, P. Hanák, Navrátil, Jergl

Rats: Michajlov – Pouska, Přibyl, Pavlata, Tvrzník, O. Poul – Šinágl, J. Bernad, Rubeš, Brandejský.

IHC Night Birds Přerov – IHC Roller Storm Praha 13:4 (4:0, 1:1, 2:2, 6:1)

Branky a nahrávky: 1. Školoud (Zbořil), 6. Jergl (Hanák), 9. Jergl (Ferenc), 10. Jergl (Navrátil), 24. Hanák (Školoud, Gremlica), 26. Navrátil (Jergl, Gremlica), 35. Školoud (Andrýsek), 38. Navrátil (Jergl), 39. Jergl (Navrátil), 41. Jergl (Navrátil, Gremlica), 44. Ferenc (Školoud), 44. Navrátil (Jergl), 47. Navrátil (Jergl) – 14. Merkl (Petráš, Dušek), 30. Petráš (Kern), 36. Kern (Petráš, Dani), 43. Merkl (Kern, Klinecký).

Přerov: Dohnal (39. Mánek) – Husák, Gremlica, Zbořil, Andrýsek, J. Ferenc – Školoud, P. Hanák, Navrátil, Jergl.

Roller Storm: Škubal – Novák, Klinecký – Petráš, Merkl, Kern, Dani, Matějček, Dušek.