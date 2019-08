Přesto Herman návštěvy ledové plochy Meo Arény nelitoval.

„Těšil jsem se už i vloni. Vždy si tady rád zahraji, v létě v tady hraji s klukama inline hokej. Jsem rád, že Zubr Cup je,“ řekl 27letý útočník po posledním duelu turnaje.

Velké hecovačky mezi oběma tábory před zápasem prý neproběhly.

„Člověk to ale nějak vnímá. Byla tady spousta kamarádů i celá rodina na tribunách. Člověk se chce ukázat, je to příjemné,“ přiznal Jakub Herman.

A že by v kabině vypsal speciální „svačinku“ za výhru nad Přerovem? „To si nechám až na Olomouc,“ dodal s úsměvem bývalý hráč Mory.

S výsledkem ani předvedenou hrou Beranů však ve čtvrtek spokojen být nemohl. Po výhře se Slavií na úvod Zubr Cupu a celé zápasové přípravy se druhé představení týmu na přerovském ledě v takřka kompletní sestavě (bez hráčů Přerova, kteří mají do Zlína střídavé starty) dá považovat za menší propadák.

„Neplnili jsme to, co jsme měli, nejezdily nám nohy. Přerov měl v nohách třetí zápas, my jsme včera nehráli, měli jsme jen lehčí trénink. Na ledě to ale vypadalo, jako by to bylo naopak. Začali jsme hrát až za stavu 0:3, to už bylo pozdě,“ mrzelo loňskou posilu Beranů.

ZRUŠENÉ DERBY SE VSETÍNEM? NEFÉR

Ti tak na turnaji brali třetí příčku za druhým Přerovem a prvním Vsetínem, s nímž měli odehrát velmi atraktivní valašské derby. To bylo nejprve v plánu v Uherském Hradišti, kde však duel vyhodnotili jako příliš rizikový.

Ze stejných důvodů odmítl i Přerov a ve Vsetíně se s utkáním nepočítalo kvůli rekonstrukci.

Pořádání utkání měl na starosti Zlín, který kvůli možným komplikacím na stadionu Luďka Čajky raději připustil kontumaci duelu v poměru 0:3 ve prospěch Vsetína.

„Je to škoda i pro fanoušky. Nás to taky mrzí. Kontumace je nefér i vůči tomu turnaji. Rozhodlo se ale takhle, zápas se neměl konat, tak jsme to respektovali. Dělali jsme si spíš srandičky, že jsme takhle prohráli 0:3,“ prozradil Jakub Herman.

Ten se mohl během krátkého volna pochopitelně věnovat i své druhé velké lásce – hře na bicí v přerovské kapele Kameron. Spoluhráči si ale prý duel v Přerově nechali ujít. „Jinak ale přijedou i do Zlína a podporují mě,“ ujistil Herman.

Pokud by vás zajímalo, jak to Jakubovi jde za bicí soupravou, máte jedinečnou možnost tento víkend, jak forvard okamžitě nezapomněl připomenout.

„Většinu koncertů domlouvám já, podle toho, jak mám čas. Takže tímto bych vás chtěl pozvat v sobotu do Kokor na hodovou, je to naše poslední akce během letní tour, pak už začíná sezona v hokeji,“ zmínil.

Závěrem přišla řeč i na předsezonní cíle. „Chceme udělat krok navíc než vloni, takže projít do čtvrtfinále. Myslím, že mančaft máme dobrý. Teď vše ladíme, doufám, že to bude dobré i z osobního hlediska. Cítím se dobře, ale je na čem pracovat,“ dodal Jakub Herman.