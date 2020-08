Znovu dal první gól Beranů, nastartoval mužstvo, které po chybě soupeře hned v šesté minutě nasměroval za druhou výhrou v letním turnaji. Zlínský hokejista Jakub Herman nešetřil ani kamarády z Přerova, pod jednoznačný triumf 6:0 se podepsal vedoucí trefou.

Jakub Herman v dresu Zlína proti Přerovu. | Foto: Jan Gebauer

„Já jsem to tam nějak vybojoval, zařval jsem si Vencu (Václavek – pozn. red.), který mi to nahrál a já už měl před sebou prázdnou branku. Gólman to nečekal a naštěstí jsem to trefil,“ popsal úvodní branku čtvrtečního utkání Poháru Generali České pojišťovny její autor.