Přerovský kotel tradičně většinu přípravného duelu promlčel, asi čtyřicítka diváků v sektoru hostů o sobě poprvé dala vědět v 9. minutě utkání, za což sklidila pískot. Do té doby toho v úvodním dějství moc vidět nebylo.

Domácí pak dostali dvakrát výhodu přesilovky, první šance ale nevyužili. Poprvé poté zahrozili i Valaši, nebezpečná byla formace s Martinem Procházkou a slovenskou posilou Branislavem Rehušem. Petrásek v přerovské bráně si ale poradil i s těžkými dorážkami.

„První třetina z naší strany nebyla špatná, tam jsme mohli z určitých situací vytěžit víc. Pak to u nás byla spíš klesající tendence. Ustoupili jsme od naší hry, chtěli dělat krásné akce. Do hry jsme si dávali moc složitostí, což v téhle fázi před sezonou nejde,“ hodnotil duel přerovský trenér Vladimír Kočara.

Petrásek udržel nulu

Gólman Zubrů pak skvěle držel přerovské naděje na úspěch ve druhé třetině, jen však do její poloviny, kdy na obou stranách ledu došlo ke střídání v brankovišti. Devatenáctiletý Daniel Šimonů následně hned musel dvakrát lovit puk ze své klece.

Nejprve se po zmatku před bránou prosadil Adam Hořanský, po něm dorážel do sítě nebezpečnou střelu Dostálka při přečíslení Vít Jonák. Mladého brankáře Přerova pak zachránila i tyč, to samé však platí o vsetínském Sachrovi při střele Dvořáka. Druhá třetina nicméně patřila hostům.

Ta třetí začala viditelným přitvrzením na obou stranách. Oku hokejového fanouška však zalahodil hlavně nádherný blafák Dareka Hejcmana, který si prostrčil puk za svou pravou nohu, odkud vymetl růžek Sachrovy klece.

„Já ani popravdě nevím, jak mě to napadlo. Nějak jsem u toho nepřemýšlel a nějak mi to ruce udělaly samy. Škoda, že to takhle vyšlo v přípravě,“ usmíval se Hejcman.

Toto snížení ze 45. minuty probralo přerovský kotel, což přirozeně nabudilo i domácí hokejisty. Ti následně zasypali soupeřovu klec sprškou střel, místo srovnání však přišla povedená teč Michala Hryciowa na druhé straně.

„Vůbec se nám nepovedla druhá třetina, výsledek pro nás mohl být ještě horší. Ve třetí třetině jsme se zvedli, ale faulem nefaulem jsme soupeři zase pomohli k tomu, že zaslouženě vyhrál,“ uzavřel trenér Kočara.

Vsetín zvítězil 3:1 a zapsal další tři body do tabulky Zubr Cupu. Ty první tři získal už díky kontumaci plánovaného duelu se Zlínem, který se na stadionu Beranů nekoná.

V závěrečných cvičných samostatných nájezdech se díky gólům Pšurného, Hejcmana, Čípa a Navrátila radovali přeci jen i domácí fanoušci.

Zubři odehrají další duel domácího turnaje už ve středu, kdy od 18 hodin přivítají pražskou Slavii. Ta ve Zlíně na úvod padla 2:3.

HC Zubr Přerov – VHK Robe Vsetín 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

Branky a nahrávky: 45. Hejcman (Goiš, Navrátil) – 34. Hořanský (Jeřábek), 35. Jonák (Dostálek), 51. Hryciow (Dudáš, Procházka). Rozhodčí: Kašík, Sedlák – Blažek, Solař. Vyloučení: 4:4. Bez využití. Diváci: 1046.

Přerov: Petrásek (31. Šimonů) – Černý, Krisl, Šnajnar, Zbořil, Pohl, Kleiner, Dřímal – Doležal, Pšurný, Navrátil – Moučka, Hejcman, Číp – Goiš, Sýkora, Dvořák – Svoboda, Kočica, Peterka. Trenéři: Vladimír Kočara, Jakub Grof.

Vsetín: Bláha (31. Sachr) – Dudáš, Hryciow, Jeřábek, Holomek, Ondračka, Teper, Slováček, Drtina – Klímek, Hořanský, Doktor, Pechanec, Šilhavý, Dostálek, Karafiát, Rehuš, Volf, Vašenka, Jonák, Procházka. Trenéři: Jiří Dopita, Luboš Jenáček.