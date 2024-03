/FOTOGALERIE/ Hokejisté Přerova budou ve čtvrtek na domácím ledě bojovat o rozhodující pátý duel čtvrtfinále play-off. Konec sezony odmítli ve středečním třetím utkání série, který ve třetí třetině rozhodl výborným bekhendovým zakončením navrátilec do sestavy Jakub Svoboda.

Hokejisté Přerova porazili ve 3. čtvrtfinále play-off hokejové Chance ligy Vsetín 2:1. | Foto: Deník/Jan Pořízek

Po prvním duelu předkola přitom zkušený přerovský odchovanec vypadl ze sestavy trenéra Mikesky. Dočkal se až ve třetím čtvrtfinále díky zranění Tomáše Pospíšila.

Goiš i Svoboda mimo sestavu. Mikeskův risk s mladíky vyšel

„Tak to prostě někdy je. Teď to tak bylo pro mě. Trénoval jsem. Nejsem rád, že se Tomáš zranil, to nikomu nepřeji. Samozřejmě jsem ale rád, že jsem si zase mohl zahrát,“ říkal Jakub Svoboda, kterému evidentně vyhovovala spolupráce ve čtvrté formaci se zkušenými Romanem Pšurným a Tomášem Doležalem.

„Jsme tým, občas dá gól jeden, občas druhý. Minule jsme chválili Davida Dobšu, dnes rozhodl Kuba Svoboda a celá čtvrtá lajna. Pšurka nahrál na první, Kuba s Ďolíkem zařídili druhý gól. Každý chvilku… víte, jak to je,“ mohl být spokojen přerovský hlavní kouč Michal Mikeska.

Pšurný v první třetině výborně našel volného Daniela Indráka, který střelou po ledě překonal Žukova a Zubři šli do zaslouženého vedení.

„Myslím, že od začátku zápasu jsme si za tím šli. V první třetině jsme jim nedali skoro žádnou šanci. Ve druhé jsme trošku bohužel polevili, ale ve třetí jsme zase hráli docela dobře. Po gólu jsme je k ničemu nepustili, jen k nahazovaným pukům,“ ohlížel se za utkáním Jakub Svoboda.

Mikeska: Poprvé jsme byli horší

Michal Mikeska měl trošku jiný pohled na úvodní dějství. „Paradoxně si myslím, že dnes jsme byli poprvé ve čtvrtfinále horší. Dva zápasy ve Vsetíně jsme odehráli velmi dobře, byť u toho prvního se tomu nechce věřit. Dnes jsme byli dvě třetiny odevzdaní a pasivní,“ všiml si přerovský lodivod.

Mikeska k přesilovce: Nemůžeme najít společnou řeč. Co je s Pospíšilem?

Valaši byli výrazně aktivnější v prostředním dějství, dokázali z něj však vytěžit jen srovnání z hole Štěpána Bláhy.

„Musel přijít vítr v kabině, což mě netěší. Ale museli jsme to nakopnout. Třetí třetina byla skvělá, play-offová, emoční, byli jsme silní v soubojích a přiklonilo se k nám štěstí,“ oddechl si Michal Mikeska.

O rozhodující moment se po krásné akci postaral Jakub Svoboda. „Najel jsem si po křídle, Ďolík puk zavezl do pásma, Pšurka byl uprostřed a přehrál to až na moji stranu. Jak jsem byl rozjetý, měl jsem výhodu a dostal jsem se za beky. Přetáhl jsem to na zadní tyč,“ popsal 34letý forvard rozhodující trefu zápasu, po které Zubři snížili stav série na 1:2.

Utkání se v Přerově hrálo před nejvyšší návštěvou sezony (2512 diváků), a to i díky obrovskému počtu vsetínských příznivců, kterých se v sektoru hostů mačkaly stovky. „Atmosféra byla dneska výborná, chci poděkovat oběma kotlům,“ vzkázal Jakub Svoboda.

Čtvrtý duel série se odehraje hned ve čtvrtek od 17.30 opět v Přerově. Jak se shodli oba trenéři, týmy se už nemají čím překvapit.

„Musíme tam nechat víc. Soupeř má větší kvalitu, víme to, respektujeme. Ale budeme doma a rvát se o pátý zápas ve Vsetíně,“ uzavřel Michal Mikeska.

HC Zubr Přerov – VHK Robe Vsetín 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 14. Indrák (Pšurný), 45. Jakub Svoboda (Doležal) – 28. Bláha (Hořanský, Kern). Rozhodčí: Horák, Svoboda – Polák, Rakušan. Vyloučení: 2:1. Bez využití. Diváci: 2512. Stav série: 1:2.

Přerov: Postava – Krisl, Černý, Cubo, Zeleňák, Němec, Kudělka, Adámek – Indrák, Březina, Pechanec – Mácha, Nemec, Chludil – Dobša, Zembol, Ministr – Jakub Svoboda, Pšurný, Doležal. Trenér: Mikeska.

Vsetín: Žukov – Jenáček, Smetana, Ďurkáč, Staněk, Larsen, Ondračka – Rob, Klhůfek, Jonák – Hrňa, Berzinš, Holec – Bláha, Kern, Hořanský – Vaňo, Dědek, Machala. Trenér: Weintritt.