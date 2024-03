/FOTOGALERIE/ Profesionální hokejisté jsou pro malé děti vzorem. Díky nim si ke sportu budují úzký vztah a chtějí se mu věnovat pravidelně. Lední hokej nevyjímaje. Nejmenší Zubříci z přípravky si tak na závěr sezony mohli znovu vyzkoušet, jak vypadá trénink s hráči prvoligového A-mužstva.

Trénink přípravky HC Zubr Přerov s A-týmem hokejistů v roce 2023 | Video: Deník/Ivan Němeček

S Jiřím Krislem, Michalem Postavou, Robertem Černým nebo Jakubem Svobodou si zahrály na honěnou, zabruslily si a dost možná se i něco přiučily do své budoucí hokejové kariéry. "Super. Po konci sezony je to i pro nás odreagování. Když jsem byl já mladý, tak jsem byl šťastný, když jsem se mohl potkat s klukama z áčka. Jsem rád, že to teď můžu dopřát dětem v Přerově," usmíval se obránce Robert Černý, který bude v zubřím A-týmu pokračovat i v následující sezoně.

Takto to vypadalo před rokem: