„Nad tímhle jsem vůbec nepřemýšlel. Na důstojnou roli v extralize by nestačil ani trojnásobek našeho rozpočtu,“ pousmál se jednatel HC Zubr a ředitel přerovského pivovaru v rozhovoru pro Deník.

Třetí místo po základní části je pro klub velkým úspěchem. Překvapilo vás?

Každý rok, co hrajeme v novodobé éře první ligu, si klademe za cíl účast v play-off. Kádr a rozpočet skládáme tak, abychom v lize hráli důstojnou roli. Jsem rád, že jsme letos skončili třetí. Přiznám se, že mi to udělalo radost, ale od začátku jsem věřil, že mančaft bude dost silný na to, aby v horních patrech tabulky hrál.

Přeci jen, na začátku soutěže byla nejistota či azyl v Kroměříži. Věřil jste, že zopakujete loňský výsledek?

Já našemu týmu vždycky věřím. Určitě jsem nečekal takové umístění po základní části, ale když jsme vyřešili věci kolem financování, věřil jsem tomu, že mančaft bude mít na první polovinu tabulky. Třetí místo je třešničkou na dortu. Máme radost z toho, že můžeme poprvé v play-off začínat doma. Všichni teď děláme vše pro to, abychom přešli přes první kolo. Škoda jen, že vyřazovací boje nemůžeme chystat pro lidi. Přerovský hokej se pyšní tím, že na něj diváci chodí a my je chceme bavit. Samozřejmě to teď není úplně ono.

Opravdu před sezonou hrozilo i to, že by Přerov soutěž nepřihlásil?

Před každou sezonou musíme napřed zajistit rozpočet, abychom byli schopni postavit silný kádr, který tam nebude hrát podřadnou roli jako například Kadaň. Loni v březnu a dubnu nikdo nevěděl, co vlastně covid je, co udělá s firmami, jestli budou chtít dál podporovat sport, jestli nás bude podporovat město nebo kraj formou dotací. Pokud by se nepodařilo tyto zdroje zajistit, tak skutečně hrozilo to, že bychom se nepřihlásili.

Byl to boj udržet si přízeň partnerů?

V té době to boj byl. A přiznám se, že teď je ten boj ještě větší.

V čem?

Trvá to dlouho. A jak jsme si ještě loni na jaře během vyjednávání mysleli, že na podzim už to bude dobré, budou chodit diváci a nějak se to vzpamatuje, tak za sebou teď máme rok od začátku krize a situace je spíše horší. Vím i ze své pozice ředitele pivovaru, že následky covidu na firmy teprve dolehnou. Pořád nevidíme světlo na konci tunelu. Až skončí veškeré kompenzace ze strany státu a podobné programy, tak se obávám, že teprve pak uvidíme dopady krize. Bude spousta nezaměstnaných, firmy nebudou mít peníze, ani tolik zakázek. Myslím si, že doba ke shánění partnerů je teď ještě složitější než před rokem.

Ovlivnilo sponzory také to, že na hokej nemůžou fanoušci? A tím pádem partneři nejsou tolik vidět?

S tím jsem se ani nesetkal. Nějakou prezentaci jim v rámci přenosů utkání děláme, jsou vidět na ledě nebo na mantinelech. Funguje i propagace v digitálním světě. Samozřejmě, že to není ideální, ale nemyslím si, že tohle je hlavní důvod, proč by snižovali výši podpory. Vím, že hlavní důvod je ekonomický, firmy se bojí, co bude, a zvažují, jestli budou nadále sport podporovat.

O kolik je tedy rozpočet klubu na aktuální ročník Chance ligy nižší?

V této sezoně jsme šli dolů o tři a půl milionu. Budu rád, když se rozpočet pro následující sezonu už nebude nadále snižovat a udržíme ho na té podobě, jaká byla v tomto ročníku. Bude to náročné, ale co jsem zatím s partnery mluvil, tak většina z nich nám přízeň zachová. Za to jim moc děkuji, jsem moc rád, že chtějí dál podporovat přerovský hokej.

Takže se stále bavíme o částce kolem patnácti, dvaceti milionů na jednu sezonu?

Ano, kolem dvaceti milionů. To jsou peníze, za které se, pokud funguje všechno ostatní, v lize dá hrát v horní polovině tabulky.

Stabilita bez skandálů

Jak se krize podepsala na platech hráčů? Už před rokem došlo na snížení mezd za březen a duben.

Už při vyjednávání s hráči před touto sezonou jsme se snažili domluvit, že platy a bonusy nebudou takové, jaké by mohly být v době bez covidu. S většinou se podařilo dohodnout, protože chápou situaci a jsou tady rádi. Samozřejmě, když to pokračovalo a v říjnu se nehrálo, tak jsme museli platy zase snížit. Klukům patří velký dík, že klubu takto pomohli. Tohle nešlo udělat bez dohody s hráči. Jako šéf klubu musím říct, že se k tomu postavili s pochopením situace. Tím přispěli k ekonomické stabilitě klubu.

To je dobrá zpráva. Takže klub je aktuálně ekonomicky stabilizovaný?

Já považuju třetí místo po základní části za úspěch. Ale zásadní pro mě je dlouhodobá stabilita klubu, ať už sportovní, nebo ekonomická. V každé ze šesti sezon od postupu do první ligy jsme postoupili do play-off. Klub je ekonomicky stabilní, vyhýbají se nám skandály nebo větší personální změny. Když se podíváte na náš kádr, několik hráčů tady s námi zažilo všech těch šest let. Ti, co přišli později, tak se do tohoto kolektivu dokázali perfektně zařadit. Jsem taky rád, že i když někteří odešli hrát jinam, například Michael Petrásek, Jakub Svoboda, Pepa Hrabal nebo Vlasta Dostálek, tak poté, co neměli angažmá, se jako první obrátili na nás, že se chtějí vrátit, že se to tady dělá dobře. A my jsme se s nimi byli schopni domluvit za rozumných podmínek.

Klub v současné době nemá prakticky žádné příjmy. Jak kompenzujete výpadek peněz ze vstupného? Pomohl stát?

Získali jsme nějaké peníze z programu pana Hniličky. To nám nějakou část za diváky vykompenzovalo. Jinak se šetří na provozních nákladech, šetří se na hráčích. Opakuji, že klub nikomu nedluží, všichni mají své závazky splacené a už se chystáme na další sezonu. Po prvním jednání s partnery ji ohroženou nevidím.

Je pravda, že jste oslovil partnery a hráči budou mít nastavené alespoň nějaké finanční bonusy pro play-off?

Samozřejmě. Já už jsem do kabiny vypsal motivační odměnu za postup do finále. Nebudu tady sdělovat celou částku, ale děkuji partnerům, kteří nám na to přispěli. A možná ještě přispějí po případném postupu ze čtvrtfinále dál. My jsme vždy chtěli kluky v play-off motivovat penězi z příjmů za diváky. Jenomže dnes nám nikdo na stadion nepřijde a tyto peníze v rozpočtu chybí. Proto nemůžu vyhlašovat nějaké dílčí odměny. Dřív to bylo navázané na počet utkání v play-off. O to by byl samozřejmě bonus vyšší.

Někteří fanoušci mají zakoupené permanentky, se kterými se maximálně zdarma podívají na online přenosy ze zápasů. Jak budete řešit tento problém?

To je zásadní věc. Až skončí play-off, hned se vrhneme na řešení propadlých permanentních vstupenek. Lidé si samozřejmě nakoupili permanentky a bohužel se dostali na pár zápasů, někteří na žádný. Budeme to řešit, nikdo samozřejmě o své peníze nepřijde. Já bych chtěl tímto fanoušky vyzvat, aby klubu pomohli, přistoupili pro další sezonu na prodloužení permanentek, případně pomohli koupí permanentky nové. Tohle vše ještě budeme chystat. Prosím o trpělivost, teď opravdu máme hodně starostí s play-off.

Extraliga? Otázkou je rozpočet a stadion

Rozpočet pro další sezonu je tedy dle všeho zajištěný. Ale co kdyby přišlo finále a možnost postupu do extraligy?

Na důstojnou roli v extralize by nestačil ani trojnásobek našeho rozpočtu (úsměv). Pokud bychom se dostali tak daleko, tak bychom opět ukázali svazu a veřejnosti, že to tady neděláme špatně. Trošku bychom rozvířili vody v českém hokeji. Kdyby se to povedlo, zápasy semifinále nebo finále budou sledované mediálně. Bude to těžké, už první kolo se silnou Porubou může znamenat konec, ale my se o postup porveme.

Čistě teoreticky, co kdyby Přerov opravdu soutěž vyhrál?

Já jsem nad tímhle zatím vůbec nepřemýšlel, nechci opravdu spekulovat. Tam jsou dvě zásadní otázky. Tou první je rozpočet. Jak už jsem říkal u skládání rozpočtu pro první ligu, nechceme v soutěži hrát podřadnou roli, to bychom jen naštvali diváky. Druhou věcí je samozřejmě zimní stadion. Základní podmínka divácké kapacity nevyhovuje a vůbec nevíme, jak by se k případné výjimce postavil svaz.