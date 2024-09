Možný problém? Málo beků

close info Zdroj: Deník/Jan Pořízek zoom_in Utkání 51. kola hokejové Chance ligy mezi Přerovem a Zlínem (0:2). Jiří Krisl

Při pohledu na přerovskou soupisku pozornému oku neunikne nižší počet osmi obránců. Jedním z nich je navíc junior Dan Bárta, který s mužským hokejem zatím nemá soutěžní zkušenost. Pokud by přišla zranění (navíc třeba klíčových beků), Zubři by aktuálně měli vzadu velký problém.

„Hledáme ještě jednu chůvu dozadu. Chce to říznějšího beka, ale je to o možnostech a nabídce,“ přiznal trenér Michal Mikeska.

„Intenzivně to řešíme. Může se to podařit zítra nebo za týden. Máme v hledáčku asi tři jména, která by mohla být volná na výpomoc. Jedno z nich, věřím, že se u nás objeví,“ nastínil Pavel Hanák.

„Typologicky bychom uvítali spíše většího silnějšího defenzivního obránce,“ upřesnil ještě Michal Mikeska.

Smlouvu z prvoligových zadáků podobného typu nemá například velezkušený Patrik Husák, již v minulosti Zubrům vypomáhal odchovanec Josef Hrabal, nabízela by se i pomoc na střídavé starty ze druhé ligy, v Přerově žije ještě loni zlínský bek Martin Novotný hající barvy Šumperka.

A samozřejmě, velký zájem bude o borce, kteří nebudou mít vytížení v extralize. Tam však klub počítá s méně intenzivní výpomocí. „Je to pro nás těžší než v předešlých sezonách. Objevovali se u nás hráči z Vítkovic, Komety Brno, budeme rádi, když si opět budeme vycházet vstříc, u zbytku to bude těžké,“ jmenoval Pavel Hanák. Z Olomouce už do Přerova dorazili forvardi Ministr s Máchou.