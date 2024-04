Zubří dorost ve Švédsku vyprášil tři soupeře a užil si krásy Skandinávie

/FOTO + VIDEO/ Během této sezony si s předstihem zajistil udržení extraligy a účast minimálně v předkole play-off. Dorostenecký tým Zubrů za to čekala zasloužená odměna. Na přelomu března a dubna se Hanáci vypravili do Švédska, kde nastoupili nejen do zápasů proti domácím týmům, ale také si prošli několik měst s řadou památek a dalších zajímavostí. S celou akcí panovala velká spokojenost, na daleký Sever zamířil Přerov celkově potřetí v historii a i kvůli pandemii koronaviru poprvé od roku 2011.

Hokejisté HC Zubr Přerov - dorostenci - navštívili Švédsko. | Video: se svolením HC Zubr Přerov