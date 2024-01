Šestkrát a dost. Hokejisté Přerova ukončili sérii bez získaného bodu, navíc vítězně. Doma porazili Litoměřice 2:1 po samostatných nájezdech. O jediný gól ze hry se postarala zbrusu nová posila z Vítkovic Vojtěch Lednický.

Konečně. Hokejisté Přerova slavili výhru nad Litoměřicemi | Video: Deník/Ivan Němeček

Hodně byly vidět i zkušenosti Tomáše Pospíšila v první útočné formaci, obránce Tadeáš Talafa byl zase třetím nejvytíženějším hráčem týmu.

„Měli jsme očekávání, že v naší hře už dnes budou vidět nějaké změny. Přišli noví hráči, ti ta očekávání beze zbytku naplnili,“ hodnotil přerovský trenér Michal Mikeska.

Už ve 4. minutě sice přerovské obraně ujel Filip Kuťák a bekhendovou kličkou překonal navrátilce po nemoci Michala Postavu, Zubři ale předváděli herně dobrý výkon. Jen podobně jako proti Vsetínu neproměnili své šance.

Ujala se jediná. Ve druhé třetině při přesilovce našel Indrák zpoza brány v ideální střelecké pozici Lednického, který přesnou střelou srovnal. A dal svůj vůbec první gól v sezoně, hned při svém prvním startu za Přerov.

Přehledně: Kdo je kdo? Nové tváře u Zubrů

„V extralize jsem nedal gól ani v minulé sezoně. Jsem moc rád, že to dnes ze mě spadlo,“ oddechl si 22letý útočník, který v utkání nastřelil i tyč a ve třetí třetině mohl po dobré individuální akci dokonce i rozhodnout.

„Ve druhé třetině jsme byli určitě lepší, ve třetí to bylo padesát na padesát. Měli jsme hodně šancí, musíme to příště proměnit,“ řekl Lednický.

„Hoříme na přesilovkách. V tréninku to vypadá fantasticky, ale do zápasu to zatím neumíme přenést, protože tam je to rychlejší. A hoříme v proměňování šancí. Byla tam spousta tutovek, které trestuhodně neproměníme,“ zmínil kouč Mikeska.

Zubři přežili v prodloužení oslabení ve třech, v samostatných nájezdech Postava zavřel klec a trefili se Jakub Svoboda a Joshua James Mácha. Domácí konečně mohli slavit zisk dvou bodů.

„Je to výhra, velmi si jí vážíme. U některých hráčů vidíme za tu dobu, co jsem tady, obrovský progres. Je potřeba, aby strhli i celý mančaft. Zatím trhlin vidíme dost. Pochválit chci kluky, co jeli nájezdy,“ vyzdvihl Michal Mikeska.

Zranění dalších opor

Kaňkou na středečním utkání zůstává zranění Tomáše Doležala a Davida Březiny. Ani jeden z klíčových útočníků duel nedohrál. V závěru navíc kotoučem nepříjemně do obličeje dostal Darek Hejcman.

„Kromě toho, že jsme mínus dva beci, jsme teď mínus minimálně dva útočníci. Takže co jsme doplnili, jsme zase poztráceli. V tom se nám lepí smůla na paty. Ale nezoufáme, makáme dál,“ uzavřel Michal Mikeska.

HC Zubr Přerov – HC Stadion Litoměřice 2:1sn (1:0, 0:1, 0:0 – 0:0)

Branky a nahrávky: 24. Lednický (Indrák, Březina), rozhodující nájezd Jakub Svoboda – 4. Kuťák (Kordule, Černohorský). Rozhodčí: Hucl, Valenta – Dědek, Štěpánek. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:0. Diváci: 730.

Přerov: Postava – Kudělka, Němec, Talafa, Chroboček, Cubo, Krisl, Hanák – Pospíšil, Pechanec, Březina – Indrák, Hejcman, Jakub Svoboda – Lednický, Ministr, Doležal – Goiš, Nemec, Mácha. Trenér: Mikeska.

Litoměřice: Cichoň – Černohorský, Jebavý, Aubrecht, Husák, Tůma, Kroupa – Sihvonen, Jícha, Costa – Poppel, Ton, Cikhart – Senčák, Plos, Korkiakoski – P. Svoboda, Kuťák, Kordule. Trenér: Přerost.