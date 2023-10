Soupeře z Třebíče přestříleli, dokázali využít přesilovku pět na tři, přesto hokejisté Přerova stejně jako o týden dříve s Jihlavou padli doma 1:3. Výhru dalšího soupeře z Vysočiny režíroval dvěma góly a asistencí nejproduktivnější hráč Chance ligy Martin Dočekal.

Hokejisté Přerova doma padli s Třebíčí 1:3. Radost Daniela Indráka byla předčasná, gól padl do posunuté branky. | Foto: Deník/Jan Pořízek

„Je to zklamání, chtěli jsme navázat na předchozí výborný zápas ve Zlíně. Dlouho to byl vyrovnaný souboj,“ mrzelo trenéra Zubrů Roberta Svobodu.

V první třetině dominovali oba gólmani, do přerovské klece se vrátil Michal Postava, na straně Horácké Slavie předvedl dobrý výkon Jan Mičán. Zubři přečkali i dvě nebezpečné třebíčské přesilovky.

V té třetí už ale hosté udeřili, Dočekal zužitkoval výborný pas Psoty. Přerov se poté radoval ze srovnání, Daniel Indrák však v čase 24:20 dopravil puk do posunuté brány a gól tak k nevoli Přerovanů platit nemohl. Náplastí nebylo ani vyloučení Psoty za zdržování hry.

V úvodu třetí třetiny hráli Zubři další přesilovku, v té ale na útoční modré ztratil kotouč navrátilec do sestavy Jakub Svoboda, do přečíslení šli Dočekal s Vodným a první jmenovaný bekhendem po ledě překonal Postavu.

„Důležitý byl moment, při kterém jsme ve vlastní přesilovce dostali druhý gól. Hodně nás to srazilo dolů,“ myslí si Robert Svoboda.

Využité početní výhody se Přerov dočkal v 52. minutě, kdy se v pěti proti třem prosadil Darek Hejcman, předtím do tyče pálil Tomi.

Brankovou konstrukci na straně domácích nastřelil i předtím Zeleňák, na 2:2 mohl poté srovnat Jakub Svoboda, ale i on trefil jen tyč.

Do prázdné klece tak přes celé kluziště hned po buly uzavřel na 1:3 Antonín Bořuta.

„Kluci to ale nezabalili, ještě jsme se vrátili do hry přesilovkou. Potom jsme šli do power-play, ta ale tentokrát úspěšná nebyla,“ uzavřel lodivod Přerova.

Zubři nenavázali na venkovní výhru ze Zlína, první čtvrtinu základní části zakončili jako devátý tým tabulky.

HC Zubr Přerov – SK Horácká Slavia Třebíč 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Branky a nahrávky: 52. Hejcman (Tomi, Zeleňák) – 22. Dočekal (Psota, Vodný), 43. Dočekal (Vodný), 60. Bořuta (Dočekal). Rozhodčí: Obadal, Úlehla – Mikšík, Kráľ. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 744.

Přerov: Postava – Zeleňák, Černý, Krisl, Chroboček, Adámek, Kudělka, Cubo – Březina, Pechanec, Indrák – Tomi, Hejcman, Jakub Svoboda – Goiš, Chludil, Jan Svoboda – Hradil, Ministr, Mácha. Trenér: R. Svoboda.

Třebíč: Mičán – Furch, Bořuta, Vodička, Baláž, Poizl, Kříž – Psota, Bittner, Dočekal – Michalčuk, Malý, Vodný – Ferda, Michálek, Frömel – Stehlík, Matyáš Svoboda, Matěj Svoboda. Trenér: Pokorný.