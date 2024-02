Výhra v Třebíči alespoň o dva góly v základní hrací době. Přerov by v tu chvíli měl na kontě stejně bodů jako Horáci, rozhodovaly by vzájemné zápasy a jejich skóre.

V případě triumfu Zubrů přesně o dva góly by pak rozhodovalo celkové skóre v základní části. Hanáci by se dostali na rozdíl -1, Třebíč by měla -3. Výsledek? Přerov jde v tabulce před Horáckou Slavii.

Jenže Zubři od svého návratu do druhé nejvyšší soutěže v Třebíči za tři body ještě nikdy nevyhráli. A navíc, karty může zamíchat i bodová shoda, až čtyři týmy totiž můžou skončit s 80 body!

Minitabulka tří v neprospěch Třebíče

Další situace už jsou zamotanější. Stačit by mohla i výhra Přerova v Třebíči v základní hrací době o jediný gól. To by však Zlín musel doma s Jihlavou vyhrát maximálně za dva body.

Proč? Pokud by Berani porazili Duklu v prodloužení nebo po nájezdech, vznikla by v tomto případě shoda. Tři týmy by měly 80 bodů a rozhodovala by vzájemná minitabulka mezi Zlínem, Třebíčí a Přerovem (pokud by čtvrté Litoměřice bodovaly s posledním Znojmem). V té by na tom nejhůře byla Třebíč s deseti body, z šestky by tedy vypadla.

Zubři a Zlín by v minitabulce měli bodů 13, to, kdo skončí pátý a kdo šestý, by záleželo by na skóre.

Shoda čtyř týmů

A co kdyby Litoměřice nakonec nezískaly ani bod ve Znojmě a platilo by, že Třebíč, Zlín i Přerov by skončily taktéž na 80 bodech? Rozhodla by minitabulka hned čtyř celků.

Černý Petr by v tomto případě zbyl na Zlín! Skóre by rozhodlo o tom, jestli Přerov bude pátý, nebo šestý. Litoměřice by zůstaly čtvrté.

Skok na pátou příčku?

Stát se může i to, že Zubři po výhře za tři body přeskočí Zlín a budou mít stejný počet 80 bodů jako Třebíč a Litoměřice. V tomto případě by Zubři díky minitabulce mezi těmito celky šli před Litoměřice a skončili pátí. Čtvrtá by skončila Třebíč.

Pomoct může Jihlava

Přerovští fanoušci rozhodně v pátek budou fandit Jihlavě. Pokud by totiž Zlín doma s Duklou neuhrál ani bod, stačil by Přerovanům jediný urvaný bodík z Třebíče, a šli by před Zlín na šesté místo díky lepším vzájemným zápasům.

Bodová shoda by nastala i v případě, že by Zlín získal proti Jihlavě jen jeden bod a Zubři by v Třebíči vyhráli v prodloužení nebo na nájezdy.

Oba duely, jak Třebíč – Přerov, tak i Zlín – Jihlava, jsou na programu v pátek od 17.30. Litoměřice hrají ve Znojmě od 18 hodin.