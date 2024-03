„Naše lajna si začala víc věřit a hrála opravdu dobře,“ zmínil Jakub Zembol, který otevřel skóre rozhodujícího třetího duelu s Dynamem. Přitom do února to nevypadalo, že se 20letý dvoumetrový forvard někdy ukáže v přerovském dresu. Zubři si jej překvapivě vytáhli z juniorky Komety a udělali dobře.

Richard Nemec, Jakub Zembol, David Dobša. Trio mladíčků, které by spousta příznivců těžko tipla v sestavě na úkor Svobody s Goišem. Výsledek? Všichni pomohli k postupu do čtvrtfinále veledůležitými góly. Zembol s Dobšou přidali asistenci.

Tohle vše byl stále ještě nový trenér MEO připravený obětovat, aby dal prostor dravému mládí. A ono to vyšlo. „Je to tak. Říkám to i hráčům a říkat to budu furt dokola. Kdo hraje dobře a dělá věci tak, jak má, tak bude hrát,“ vysvětluje Michal Mikeska.

„Nějak začali chybět hráči, přišel jsem původně na jeden zápas. Nakonec jsem tady. Strašně moc si to užívám a jsem rád, že jsme postoupili,“ usmíval se borec, který v posledních dvou sezonách zapsal i první starty v extralize.

Mikeska navíc dával prostor opravdu všem. Netočil jako Pardubice v klíčových chvílích jen tři formace a stěžejní nejzkušenější hráče. „Nemám důvod někoho vynechávat. Všichni hrají dobře a zaplaťpánbůh za to, zbyde nám dost sil,“ věří kouč.

Návrat zkušené dvojice do přerovské sestavy pro čtvrtfinále play-off se tedy (zatím) nechystá. „Jsem přesvědčený o tom, že do prvního zápasu to nebude,“ řekl Michal Mikeska.

Dynamo mělo kvalitu

Zubři mají za sebou náročné předkolo se soupeřem, který na první pohled mohla hokejová veřejnost podcenit. Dynamo však po výhře v Chrudimi mělo bilanci devíti výher z posledních patnácti zápasů a s Přerovem to vypadalo hodně zle.

„Je potřeba říct, že soupeř měl velmi kvalitní kádr. Bylo to vidět v prvním zápase, kdy nás předběhl a my jsme nebyli schopni reagovat na jeho hru. Ve druhém už jsme našli něco, co fungovalo. Ve třetím jsme jasně dominovali až na kaňku na závěr. Ale to muselo pro lidi být,“ lehce zavtipkoval trenér Zubrů.

„Postoupili jsme. Jsem strašně šťastný a pyšný na tým. Za dva, tři měsíce jsme se vyhrabali z problémů, které tady byly, nastolili úplně jinou hru, která nás dovedla do čtvrtfinále. Je to skvělé, jsem hrdý na kluky, jak makají,“ dodal Michal Mikeska.

Vsetín? Nemá nás čím překvapit

Proti Vsetínu se v sobotu na slavném Lapači začne od nuly. Favorit je jasný, Zubři s druhým týmem základní části neuhráli ani bod. Proč by to však nemohlo přijít v klíčové fázi sezony?

„Podíváme se na video. Nemají nás čím překvapit, my nemáme čím překvapit je. Vsetín má velkou kvalitu, víme, jak hraje. Bude to zase o tom, jaké budeme mít štěstí, jak k tomu přistoupíme a jak zužitkujeme naše šance, které určitě přijdou,“ hlásí Michal Mikeska.

Využít je můžou třeba tajné přerovské zbraně pro play-off – Richard Nemec, David Dobša či Jakub Zembol. „Moc se těšíme, věříme, že bude dobrá atmosféra a uděláme všechno pro postup dál,“ slibuje poslední jmenovaný závěrem.