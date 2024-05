Výraznější obrysy dostal z přelomem dubna a května kádr prvoligových hokejistů Přerova. Na palubě zubří posádky pokračuje její kapitán Jiří Krisl, po četných odchodech klub zveřejnil také první posily pro nový ročník, nechybí dva zajímavé návraty ani nově složená brankářská dvojice.

Zubři (ve žlutém) se s rokem 2019 rozloučili výhrou 4:1 nad Slavií Praha. Martin Weinhold | Foto: Deník / Jan Pořízek

Začneme-li od brankoviště, jedničkou v nové sezoně by měl být 22letý Vojtěch Mokry. Jeden z nejlepších gólmanů posledních let v Chance lize, co se týče statistik. Poslední dvě sezony trávil ve Frýdku-Místku a v úspěšnosti zásahů v minulém ročníku byli lepší pouze Michal Postava (jehož přesun do Brna již potvrdila Kometa) a porubský Daniel Dolejš.

Hokejisté Přerova (ve žlutém) proti HC Frýdek-Místek. Vojtěch MokryZdroj: Deník/Jan Pořízek

Mokrymu bude krýt záda stejně starý Josef Němeček, který Přerovanům pomáhal i v uplynulém ročníku a čistým kontem v Prostějově výrazně pomohl zlikvidovat Jestřáby.

O příchodu 24letého zadáka Martina Pěnčíka již Deník informoval. Prostějov, odkud produktivní bek do Přerova přichází, jeho odchod k rivalovi potvrdil už na dubnovém setkání s fanoušky.

V letech 2014–2016 nastupoval za mladší dorost Zubrů. Následně zamířil do Hradce Králové, seniorskou první ligu si kromě prostějovských Jestřábů zahrál ještě za šumperské Draky.

Dva návraty

Velkou posilou defenzivních řad by měl být především Martin Weinhold. Do Přerova se vrací po čtyřech letech. Zubry poprvé posílil v roce 2019, kdy se s nimi dostal do čtvrtfinále play-off proti Kladnu s Jaromírem Jágrem v sestavě. V následující sezoně přispěl 20 kanadskými body k druhému místu po základní části první ligy. Výkony v Přerově mu vynesly extraligové angažmá v Karlových Varech. O úroveň níž nastupoval sedmadvacetiletý rodák z Mostu také za Kadaň, Ústí nad Labem, Slavii nebo naposledy dva roky v kuse za Sokolov.

Přísun branek by mohl pozvednout také comeback Radka Čípa. Jednatřicetiletý hokejový světoběžník, který už si zahrál v Rakousku, Dánsku, Rumunsku i ve Francii, bude sbírat starty za Zubry poprvé od roku 2021. U řeky Bečvy se během dvou sezon podílel na zisku druhého a třetího místa po základní části. V prvním ročníku v modrožluté kombinaci nastřílel dvanáct, ve druhém pak čtrnáct branek. Soupeřovy brankáře se naučil ohrožovat především ranou „golfákem“ bez přípravy coby pravák. V Přerově navíc už od prvního angažmá bydlí.

Radek ČípZdroj: Deník / Jan Pořízek

Soupiska HC Zubr Přerov pro sezonu 2024/25

Brankáři: Vojtěch Mokry, Josef Němeček

Obránci: Jiří Krisl, Martin Weinhold, Robert Černý, Ondřej Cubo, František Němec, Tomáš Hanák, Martin Pěnčík

Útočníci: Radek Číp, David Březina, Lukáš Chludil, David Dobša, Radim Hradil, Daniel Indrák, Richard Nemec, Antonín Pechanec, Roman Pšurný, Jakub Zembol