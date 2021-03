Vracet se k předešlým dvěma vzájemným utkáním základní části či vzpomínat na památné sedm let staré semifinále druhé ligy? To nemá smysl. Hokejisté Přerova v pátek proti Porubě načnou zcela novou soutěž, v níž vyzvou velice silného a rozehranějšího soupeře.

Jiří Sklenář | Foto: Deník/Jan Pořízek

„Je to vyvrcholení sezony. Co bylo, to bylo. Teď jdeme hrát čtvrtfinále a chceme postoupit,“ hlásí hlavní kouč Zubrů Vladimír Kočara. „Je to soupeř, který chce postoupit do extraligy, to hovoří za vše,“ stručně prohlásil po čtvrtečním tréninku.