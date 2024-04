„Mladí kluci, kteří dohrávali sezonu a ukázali se v dobrém světle, chceme v týmu zachovat. Jsou perspektivní do budoucna a můžou mít před sebou zajímavou kariéru,“ má jasno sportovní manažer HC Zubr Přerov Pavel Hanák.

To potvrzuje i další jméno, které na Hané bude pokračovat. V Přerově má podepsáno také 20letý Jakub Zembol. Dvoumetrový útočník, který v play-off v šesti zápasech nasbíral tři kanadské body za gól a asistenci.

Jakub ZembolZdroj: Deník/Jan Pořízek

„V play-off toho ukázal ve formaci s Danielem Ministrem a Davidem Dobšou asi nejvíc. Hrál velice dobře,“ chválí Hanák.

Zembol si první start za Přerov připsal až na začátku února, přestože Zubři v té době nejlepšího střelce juniorky pražské Sparty v přípravě testovali už před sezonou 22/23.

„Trenérům se ještě nezdálo, že to je na první ligu. Ale je hráčem Přerova a byl k dispozici na střídavé starty, kdyby přišla zranění. A ta přišla v této sezoně i play-off. Sáhli jsme po Kubovi a on ukázal, že to bylo v pravou chvíli, protože s námi podepsal smlouvu na příští rok,“ potvrdil Pavel Hanák.

Dvojice spjatá s Přerovem

Jak již Přerované avizovali, další starty za Přerov budou sbírat i 21letý bek Ondřej Cubo a 22letý útočník David Dobša.

„Oba jsou příslibem do budoucna, navíc jsou spjatí s Přerovem. David už od mládeže, Ondra žije v nedalekých Hranicích. David zatím pendloval mezi Chance ligou a druhou ligou, ale věříme, že naváže na výkony z konce sezony a natrvalo se usadí v základní sestavě. Ondra má za sebou první sezonu mezi muži a zvládl ji slušně, příští rok by si měl říct ještě o výraznější roli,“ uvedl Pavel Hanák.

Podle facebookové stránky Hokejové aktuality má navíc do Přerova namířeno prostějovský obránce Martin Pěnčík. Dávalo by to smysl. Třiadvacetiletý zadák v minulé sezoně odehrál pět utkání v Šumperku, dvě i pod Michalem Mikeskou, který by o podobný typ hráčů měl mít zájem.