S posledním lednovým dnem skončila možnost přestupů v hokejových soutěžích. Novinky hlásí také přerovští Zubři. Na Hanou se přesouvá mimo jiné gólman libereckých Tygrů, trenéři Mikeska s Dočkalem však počítají také nepříjemné ztráty.

Josef Němeček během hokejového derby Prostějov - Přerov | Video: Deník/Ivan Němeček

Začněme právě situací v brankovišti, kde kraluje v posledních týdnech nejlepší gólman Chance ligy Michal Postava. Josef Němeček, který vychytal čisté konto v derby s Prostějovem, se tímto fantastickým počinem s Přerovem také rozloučil a vrací se do druholigových Letňan.

„O prodloužení jeho působení u nás jsme nepřemýšleli. Máme za něj náhradu,“ řekl Deníku sportovní manažer HC Zubr Přerov Pavel Hanák.

O koho se jedná? Už 20. ledna avizoval druholigový Hodonín, že střídavé starty do Přerova má vyřízené 23letý odchovanec Techniky Brno, který působil v dorostu a juniorce Vítkovic, Dominik Piták.

Nově mohou Zubři využít také služby 19letého libereckého juniora Michaela Schnattingera. Ten si v minulé sezoně vyzkoušel kanadskou WHL, je odchovancem Komety Brno a byl součástí bronzového týmu z letošního světového šampionátu dvacítek.

Střídavé starty pokračují také brněnskému gólmanovi Štěpánu Lukešovi i mladoboleslavskému Marku Stuchlíkovi.

Bez Talafy i Lednického

Velký otazník visel celý leden nad pokračováním dua Tomáš Pospíšil – Tadeáš Talafa. Ti na Hanou zamířili ze Zlína výměnou za útočníka Vojtěcha Tomiho. V Přerově bude nadále působit pouze Tomáš Pospíšil.

„Chtěli jsme si nechat oba, obránce Talafu bezpodmínečně, ale jeho osud pevně drží v rukou Zlín a vše záleželo na jejich rozhodnutí,“ vysvětlil Pavel Hanák.

Ten měl stejně velký zájem také o útočníka Vojtěcha Lednického, který Zubrům pomáhal z extraligových Vítkovic. Ani on ale v Přerově pokračovat nebude.

„Jednání bohužel nakonec nedopadla. Každopádně to byla výhra pro obě strany. Kluci měli důvěru trenérů, velký ice-time a hodně nám v lednu pomohli k důležitým bodům," je si vědom Hanák.

V Chomutově zatím zůstává útočník Jan Svoboda, který měl podle serveru Hokej.cz podepsat s Piráty smlouvu na další dvě sezony.

„Četl jsem to taky, ale do konce tohoto ročníku ho máme v rukou a může se vrátit k nám. Pokud to bude potřeba, tak se tak stane,“ uvedl přerovský manažer situaci na pravou míru.

A stát se to může klidně brzy. Nejen kvůli odchodu Lednického či vinou zranění některého z útočníků. V extraligové Olomouci se skvěle v lednu uvedli Daniel Ministr a Joshua James Mácha. Dokud bude mít Mora rozsáhlou marodku, je pravděpodobné, že služeb forvardů, které před sezonou zapůjčila do Přerova, bude využívat nadále.

„V působení v extralize jim nikdo bránit nechce. Momentálně nevíme, jak to bude dál. Doufáme, že zůstanou u nás,“ přeje si Pavel Hanák.

Posily z druhé ligy

Kromě brankáře Pitáka mohou Zubři využít i nová zajímavá jména ze druhé ligy. Ze Šumperka jde o 24letého obránce Ludvíka Rutara, z Opavy může naskočit zajímavý 20letý útočník Marek Brada. Již v létě byl z Zubrů na zkoušce Viktor Konečný z Nového Jičína, který ve 28 duelech nastřílel 24 branek a je nejproduktivnějším hráčem svého týmu.

Bývalí Zubři měnili dres

Na přestupovém trhu měnila působiště také dvě přerovským fanouškům dobře známá jména. Útočník Vlastimil Dostálek zamířil z maďarského Dunaújvárosu do polského Zaglebie Sosnowiec.

Další forvard Michal Popelka se po sezoně ve Francii a dvou ročnících ve čtvrté nejvyšší německé soutěži vrátil na Moravu, hrát bude ve Valašském Meziříčí.

„Kdybychom o jeho příchodu do druhé ligy věděli o pár týdnů dříve, měli bychom zájem a zjišťovali jeho výkonnost. Vyřešili jsme ale jiné střídavé starty z této soutěže, měli jsme delší dobu vytipované jiné hráče,“ zmínil závěrem Pavel Hanák.

