/FOTO + VIDEO/ Bezmála 1800 diváků, zaplněný kotel hostů a zápas plný zvratů. To vše se postaralo o skvělou kulisu úvodního derby prvoligové sezony mezi hokejisty Přerova a Prostějova. Jestřábi ještě 16 sekund před třetí sirénou na ledě Zubrů prohrávali 2:3, při power play ale srovnal dvougólový Marek Račuk a v prodloužení rozhodl o triumfu Prostějova Vilém Burian.

Hokejové derby Přerov - Prostějov v září 2023 | Video: Deník/Ivan Němeček

„Po většinu zápasu jsme měli hru pod kontrolou a byli lepším týmem,“ byl nakonec spokojen hostující trenér Martin Štrba.

Jeho výrok bezesporu sedí hlavně na průběh úvodního dějství. Od začátku se na přerovskou klec valila rudá lavina šancí. Ujala se ta ze čtvrté minuty, kdy Forman s Illéšem vykombinovali přerovskou defenzivu a Račuk se prosadil poprvé.

Vzápětí mohlo být ještě hůř, hosté ale nabídnutou přesilovkou pohrdli a naopak Zubři měli první šanci zápasu, Jan Svoboda ale v samostatném úniku Pavelku nepřekonal.

Domácí mohli po úvodním dějství děkovat Michalu Postavovi v bráně, že stav je pouze 0:1. „Mělo to dvě fáze. Z toho pohledu, že nám chybělo šestnáct vteřin, jsme body ztratili. Po první třetině bychom ale bod brali. Řekněme si, že soupeř byl výrazně lepší,“ uznal přerovský kouč Robert Svoboda.

Jiný obraz hry

Až v závěru třetiny se jeho tým dostal do hry a hosté šli do čtyř po vyhození kotouče do hlediště.

Stejný přestupek pak sudí odpískali po Burianovi také Klozovi na začátku druhé periody. Zubři využili krátkou třináctisekundovou přesilovku pět na tři Robertem Černým.

Přerov byl rázem na koni a momentum utkání se změnilo. Po ubráněném oslabení si pas Jana Svobody srazil do vlastní brány prostějovský bek Hanousek.

„Máme signál, který jsme si splnili. Plynulo to z toho, že jsme chtěli dávat všechno do brány. To byla první myšlenka. Co se stane před bránou, to se tam stane. Šli jsme si za tím,“ ohlédl se za situací Jan Svoboda.

Tomáš Hanousek však nešťastný moment odčinil ve 35. minutě, kdy střelou od modré propálil Michala Postavu. Vyrovnaný stav však vydržel necelé čtyři minuty, Zubři využili další přesilovku díky jednoruké dorážce Tomáše Doležala – 3:2.

„Výborná atmosféra. Poděkujme všem fanouškům, kteří udělali skvělou kulisu a hráče povzbudili, díky čemuž se podařil obrat,“ pochvaloval si Robert Svoboda.

Závěr pro Jestřáby

Ve třetí dvacetiminutovce domácí takticky výborně drželi hubený náskok. Nakonec to však nestačilo. Jestřábi odvolali brankáře a za obrovské radosti hostujícího kotle, který během zápasu vytáhl hned dvě chorea, dokráčeli k zaslouženému vyrovnání.

I v prodloužení byl Prostějov lepší a bod navíc mu vystřelil Burian. „Šli jsme do zápasu s nějakým plánem. Věděli jsme, co nás tady čeká, je to derby a výsledek nikdy není jistý. Zvládli jsme to, i když to bylo jako na houpačce. Kluci prokázali vnitřní sílu a otočili zápas,“ oddechl si Martin Štrba.

„Jsme rádi, že jsme navázali na dobrý zápas se Sokolovem. Tohle bylo těžké derby. Jsme na vítězné vlně a teď náš čeká těžký soupeř – Zlín. Zregenerujeme a připravíme se na něj,“ doplnil prostějovský lodivod.

Ani na přerovské straně po utkání s adeptem na finále nepanovala nespokojenost. „Bod nakonec bereme, i když to bylo takové hořké,“ uzavřel Robert Svoboda.

HC Zubr Přerov – LHK Jestřábi Prostějov 3:4p (0:1, 3:1, 0:1 – 0:1)

Branky a nahrávky: 22. Černý (Hejcman, Tomi), 30. Jan Svoboda (Černý, Goiš), 39. Doležal (Březina, Jakub Svoboda) - 4. Račuk (Illéš, Forman), 35. Hanousek (Illéš, Fronk), 60. Račuk (Hanousek, Ostřížek), 65. Burian (Hašek). Rozhodčí: Čáp, Mejzlík – Augusta, Peluha. Vyloučení: 6:3. Využití: 2:1. Diváci: 1784.

Přerov: Postava – Krisl, Chroboček, Adámek, Černý, Kudělka, Cubo, Němec – Březina, Pechanec, T. Doležal – Tomi, Hejcman, Jakub Svoboda – Goiš, Ministr, Jan Svoboda – Nemec, Chludil, Dobša. Trenér: R. Svoboda.

Prostějov: Pavelka – Šidlík, Hanousek, Drtil, Poledna, Forman, Pěnčík, Kloz – Z. Doležal, Ostřížek, Burian – Fronk, Račuk, Illéš – Maruna, Venkrbec, Jiránek – Slanina, Hašek, Antoníček. Trenér: Štrba.