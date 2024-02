Derby ve čtvrtfinále. Hanácký svátek hokeje je na dosah. Ale co atmosféra?

/KOMENTÁŘ/ Je to sedm let, co se hokejisté Přerova a Prostějova potkali v prvoligových vyřazovacích bojích. Třítisícové návštěvy na obou stadionech, fantastická atmosféra, povedená chorea. To vše bylo součástí předkola play-off sezony 2016/2017, které poměrem 3:1 na zápasy ovládli přerovští Zubři a jako v dosud každém ročníku od návratu do druhé nejvyšší soutěže postoupili do čtvrtfinále.