/FOTO + VIDEO/ Žádný puk, jen bruslení a „dětské trénování“. To naordinoval na začátek přípravy na ledě hlavní kouč prvoligových hokejistů Přerova Michal Mikeska. Se Zubry na pondělní trénink, který byl rozdělen na dvě hráčské skupiny, vyjeli i odchovanci Stanislav a David Svozilové, Jakub Ferenc či jeho mladý spoluhráč z Košic, který na Hané absolvuje try-out.

„Dlouho jsme nebyli na ledě, jde o seznámení se. Kluci mají nové brusle, jde o specifický pohyb, na který si musí zvyknout všechny svaly. Učíme se používat zase všechny čtyři hrany na bruslích,“ pousmál se Michal Mikeska.

Hokejisté Přerova poprvé vyjeli na led | Video: Deník/Ivan Němeček

Ve čtvrtek už Zubry čeká první herní trénink. „Do středy půjde o takové dětské tréninky. Ve čtvrtek junioři odjedou na zápas, my si uděláme herní trénink, což kluky bude bavit, budou už rozbruslení. V pátek nás čeká ostrý trénink, které budou na programu poté od pondělí. Tam už půjde o normální tvrdý tréninkový proces,“ popsal přerovský kouč.

Úvodní přípravný duel odehrají Zubři v úterý 6. srpna od 18 hodin doma s Jihlavou. Nový ročník Maxa ligy zahájí Přerované se stejným soupeřem v sobotu 14. září v 17.30.

Mladík z Košic

Odchovanci Jakub Ferenc, Stanislav a David Svozilové absolvují úvod přípravy s přerovským áčkem. „Je fajn mít hodně lidí, abychom měli porovnání, kdo co umí, jak se zlepšit a co by mohla být jeho meta,“ pochvaluje si Mikeska.

Na ledě se objevili i hráči na zkoušku. Kromě několika juniorů šlo o Jakub Jadrného z Košic. Dvacetiletý útočník působil do minulé sezony v nejvyšší slovenské juniorské soutěži, a v první lize v Rimavské Sobotě. Tam mezi muži v 38 duelech nasbíral devět kanadských bodů (3+6).

„Jmen na zkoušku je tady víc, jsme za to moc rádi. Můžeme se dívat i mimo naši sestavu,“ doplnil Michal Mikeska.