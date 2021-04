Druhý jmenovaný se ještě krátce ohlédl za nevydařenou čtvrtfinálovou sérii s Porubou. „Prohráli jsme, ale podle mě kluci bojovali a nevycházelo pár věcí, které v základní části vycházely,“ mrzí trenéra, který Zubry vede od ledna 2019.

Rozhodující chvíle play-off podle něj přišla nejspíš už v prvním utkání, když Přerov nešťastně nedotáhl do konce vyhraný „otvírák“ celého čtvrtfinále. O vedení přišel minutu a půl před koncem při vlastní přesilovce.

„Bylo to momentum té série. První zápas jsme měli pod kontrolou a hráli dobře. Pak jsme dostali hloupý gól, který ovlivnil zápas číslo dvě. Pak už to bylo pokaždé o gól, na nájezdy. Vždy tam byly takové situace, které nějak dopadly ve prospěch soupeře. Kdybychom tu sérii vyhráli 4:0 my, tak by se nikdo nedivil,“ přidal Kočara svůj pohled.

Nezaznělo, co zaznít mělo

A co se přesně během klíčového momentu podle něj přihodilo? „Bavili jsme se o tom i s trenéry. V prvním zápase šli ti naši nejzkušenější dvě nebo tři minuty před koncem na přesilovou hru. Možná od nás nezaznělo něco, co ti kluci měli slyšet. Mysleli jsme si ale, že to ví,“ přiznal kouč.

Hráči jako by ve vypjatém momentu zapomněli na taktickou hru. „Mohli jsme v klidu udržet kotouč, krásně prostřídat. Naši zkušení tam byli minutu a půl, ztratili kotouč, šli pomalu střídat a soupeř toho využil. Je to zkušenost i pro nás, pro realizační tým, že i těm nejzkušenějším pořád musíte říkat ve vyhrocených chvílích, co mají dělat,“ uvědomuje si Vladimír Kočara.

Získané zkušenosti tedy bude moci na přerovské lavičce předávat nadále společně s asistentem Jakubem Grofem. Na pozici trenéra brankářů a videokouče pokračuje Jiří Sklenář, zůstává také skillskouč Vít Černohous.

Realizační tým Zubrů současně tvoří kondiční trenér Jakub Fryč, kustodi Lukáš Menšík a Vladimír Kopečný, masérka Hana Plhalová, fyzioterapeut Robert Holas a lékaři Jiří Babuščák s Pavlem Maršálkem.

„Jsem přesvědčen, že současný realizační tým odvádí skvělou práci a výsledky A-mužstva tomu odpovídají. Třetí místo v základní části Chance ligy v minulé sezoně je toho důkazem. Play-off se výsledkově nepovedlo, ale cíl klubu, tam postoupit, byl splněn,“ uvedl na klubovém webu jednatel HC Zubr Přerov Tomáš Pluháček.

Co bude s kádrem?

Navázat na dobrou práci z minulých sezon může také sportovní manažer klubu Pavel Hanák.

„Postupně se daří omlazování kádru, které bylo nejvíc vidět v minulé sezoně a ve kterém se bude postupně pokračovat,“ nastínil Hanák.

Dle informací Deníku by skutečně klub měla opustit i minimálně jedná výrazná osobnost Zubrů posledních několika sezon. Klub však zatím potvrdil pouze odchody brankáře Martina Holíka a zkušeného beka Mikuláše Zbořila.

„Chceme hrát rychlý a líbivý hokej, který bude bavit naše fanoušky. Pevně věříme, že konečně budou moci na zimák. Je dobře, že pokračuje celý realizační tým. Klade velký důraz na rozvoj hráčů a díky tomu je Přerov považovaný za dobrou hokejovou adresu,“ uzavřel Pavel Hanák.