Pátou výhru sezony si přerovští hokejisté připsali v domácím utkání proti Litoměřicím. Na 3:0 upravoval do prázdné klece Jakub Svoboda. Poprvé v sezoně si čisté konto připsal nejlepší brankář soutěže měsíce září Michal Postava. Premiérové přerovské trefy si připsali Vojtěch Tomi a Patrik Tarnoczy, který naskočil do prvního utkání v aktuálním ročníku Chance ligy.

Hokejisté Přerova porazili Litoměřice. Oslavy vítězství a Patrik Tarnoczy | Video: Deník/Ivan Němeček

„Zvládli jsme to a Míša to vše vychytal, nebyl problém,“ byl spokojen 21letý útočník, který nastoupil do tří zápasů ve druhé lize za Nový Jičín, kde si ve třech duelech připsal dvě branky.

A na tuto bilanci navázal. Zubři vedli po první třetině 1:0, z přesilovky se poprvé v sezoně prosadil Vojtěch Tomi. První gól v Chance lize si v prostředním dějství připsal i Tarnoczy.

„Jirka Krisl to na modré zachytil, zůstal jsem na modré sám. V první třetině jsem měl totožnou šanci a tam jsem to vystřelil na vyrážečku. Mara Stuchlík (náhradní gólman Zubrů) mi říkal, že měl místo na lapačce, tak jsem to tam zkusil a trefil to,“ oddechl si Tarnoczy.

Přerovskou výhru před kamerami ČT sport Plus pečetil při power play hostů Jakub Svoboda. Zubři podruhé za sebou slavili vítězství, v tabulce Chance ligy jim patří sedmá pozice a v sobotu se představí opět doma, tentokrát proti béčku Pardubic.

HC Zubr Přerov – HC Stadion Litoměřice 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 18. Tomi (Hejcman), 30. Tarnoczy (Krisl), 59. Jakub Svoboda (Březina). Rozhodčí: Rapák, Šudoma – Hanzlík, Tvrdý. Vyloučení: 3:9. Využití: 1:0. Diváci: 751.

Přerov: Postava – Zeleňák, Černý, Krisl, Chroboček, Kudělka, Adámek, Cubo – Březina, Pechanec, Jakub Svoboda – Nemec, Hejcman, Doležal – Tomi, Indrák, Jan Svoboda – Tarnoczy, Chludil, Dobša. Trenér: R. Svoboda.

Litoměřice: Cichoň – Kroupa, Krutil, Husák, Strejček, Aubrecht, Tomek, Pavlák – Guman, Jícha, Korkiakoski – Sihvonen, Kuťák, Ton – P. Svoboda, Costa, Kordule – Hrabík, Vitouch, Cikhart. Trenér: Přerost.